Generación de empleos no se conseguirá con amenazas: Andrés Atayde

No es con amenazas como se generarán empleos sino con una estrategia que fortalezca al sector productivo y evite el cierre de empresas, consideró Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México.



Lamentó que siendo la Ciudad de México la segunda entidad federativa con mayor desempleo ocasionado por el COVIDー19 , el Gobierno local no presente una ruta económica de auxilio y peor aún, inicie una cacería de brujas contra empresas que, por falta de recursos, se ven en la necesidad de cerrar sus puertas.



’Lo que tiene que hacer la Jefa de Gobierno es ayudarle a quienes generan empleo para que el empleo no caiga, y la única manera de ayudar como gobierno a los empresarios (sobre todo a los micro, pequeños y medianos) es posponiendo el pago del impuesto sobre la nómina. No se tiene otra vía. No hay más’.



Atayde Rubiolo insistió en que el cierre de empresas generará una disminución de ingresos tributarios, por lo que no habrá más remedio que ’o pedir deuda o reorientar el gasto y hemos dicho una y otra vez que hemos visto subejercicios históricos en la administración de la Dra. Claudia Sheinbaum’.



Reiteró que se debe comprender que hoy lo más importante es que las personas mantengan su empleo, porque ’lo que ya estamos observando y padeciendo es que hay muchísimo despido, que hay muchísima disminución de sueldos y que hay muchísima solicitud de firmas de renuncias voluntarias’.



Por ello, exhortó a la Jefa de Gobierno a mantener la calma y evitar las amenazas a un sector que en estos momentos de emergencia sanitaria puede ayudar a mantener la economía local, y por ende, a miles de familias que necesitan de ingresos para subsistir.



Recordó que Acción Nacional no propone condonar obligaciones fiscales, sino posponer el pago del predial y el pago del impuesto sobre la nómina para evitar la pérdida de empleos.



’Doctora Sheinbaum: no castigue, no esquine, no orille a quienes generan empleo; tiene que ayudarlos y desde el PAN en la Ciudad de México le extendemos la mano, le hemos generado propuestas y ojalá las tome en cuenta’, confió.