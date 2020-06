General que delató vínculos de García Luna, fue denunciado por Calderón

Durante el gobierno de Felipe Calderón, el exgeneral de División, Tomás Ángeles Dauahare, tras haber denunciado las irregularidades sobre el exsecretario Genaro García Luna por su vinculo con el narcotráfico, recibió una orden de aprehensión solicitada por la Procuraduría General de la República.



En mayo de 2012, junto a otros tres generales, fue víctima de un juicio emprendido por la administración de Calderón, y justo después de concluido su sexenio, un juez federal ordenó la suspensión del juicio al no contar con pruebas contra el general.



Ahora, el gobierno actual, a través del titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, ha reivindicado la imagen del militar que se convirtió en preso político.



Entre los desacuerdos que fue teniendo Ángeles Dauahare con la estrategia de seguridad y el discurso calderonista, fue porque, el Ejército no estaba equipado y capacitado para trabajar como policía, la declaración de guerra en la que estuvo en constante desacuerdo y finalmente sobre ’el poder del narcotráfico al contar con gran capacidad económica, que le da un gran poder corruptor’.puntualizó en una entrevista:



En su momento, el general había alertado también que el contacto de las Fuerzas Armadas con la sociedad planteaba el riesgo de violaciones a los derechos humanos.



Calderón, ’por conducto del secretario de la Defensa me convocó a platicar con él, el 9 de mayo de 2007. Una de sus preguntas que creo que le interesaba más era sobre García Luna’, relató.



’Le dije: ‘señor presidente, le voy a decir mi verdad, no lo voy a engañar a usted’’, cuenta el militar, quien también entregó posteriormente su versión por escrito, en la que denunciaba la vinculación del entonces secretario de Seguridad Pública con el crimen organizado.



A decir de Ángeles Dauahare, a pesar de las advertencias y señalamientos, ’siguieron la estrategia de trabajar de la mano con el cártel que consideraron mas fuerte, el del Pacífico (también conocido como el de Sinaloa), con la idea de unir sus fuerzas para acabar con los demás cárteles. Lo único que lograron fue fragmentar esto, desorganizarlo y llegar a la situacion que estamos viviendo’.



’Le pegaron al avispero, las avispas se dispersaron por todo el territorio nacional y ahorita lo estamos pagando’, expresó.



Aunque el general llevó a cabo su retiro mientras Calderón seguía en el poder, detalla que ’ya estaba en la mira’, por haber opinado siempre de acuerdo a sus convicciones. ’Yo sabía que no les agradaba, pero sabía que estaba en lo correcto’, subrayó.



En mayo de 2012, participó en un evento académico organizado por la Fundación Colosio, en San Luis Potosí, donde se buscaba identificar acciones contra el narcotráfico, el general ya retirado volvió a exponer sus críticas, poniendo en duda la forma en que procedió el gobierno calderonista.



Sin embargo tal planteamiento fue utilizado en su contra, ’Me enteré que eso fue utilizado para decirle al presidente que yo era un peligro para ellos y pues se le planteó lo de mi encarcelamiento, lo aceptó y así es como fui a dar a la cárcel’, manifestó.



El excomisario mencionó que ’García Luna, seguro’ y probablemente Guillermo Galván Galván, extitular de la Sedena habían planeado la represalia.



En cuanto a la situación actual del exfuncionario en EE.UU, el militar retirado declaró: ’Me alegra mucho que lo hayan detenido, porque lo que hizo Genaro García Luna es inaceptable, es inadmisible; la felonía, la infamia, la perversidad de este tipo rebasa los límites de lo creíble’.



Por otra parte, el excomisario de la Policía Federal durante el mismo sexenio, Javier Herrera Valles, fue otra víctima del mismo modus operandi, cuando identificó que García Luna había formado su propio cártel con su gente de confianza, atacando con los recursos que tenía a los grupos enemigos del cártel de Sinaloa.



’Eso fue lo que yo le di a conocer al presidente Calderón en febrero de 2008, yo ingenuamente pensando que él estaba engañado por Genaro García Luna’, comentó en entrevista con Julio Astillero, el pasado 6 de mayo.



Herrera Valles narró cómo le advirtieron que no mandara su carta al presidente, donde exhibía las acciones del secretario, pues ’Genaro García Luna era su gente de mayor confianza y su consentido’. No obstante, prosiguió con su denuncia.



Las consecuencias fueron ser retirado de su cargo y después detenido e imputado. ’O te mataban o te metían a la cárcel’, puntualizó.



’El expresidente Felipe Calderón sí fue una persona totalmente incongruente e injusta en su proceder (…) la simulación que se estaba haciendo en la famosa guerra contra la delincuencia organizada definitivamente era nada más mediática’, concluyó. Carlos Portillo | REVOLUCIÓN 3.0