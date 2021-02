Generan piernas de Messi «más de lo que cobra», coinciden Font y Laporta

+Ambos, candidatos a la presidencia del equipo, salieron al paso después de que El Mundo publicó el contrato que firmó el capitán azulgrana



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).– Los candidatos a presidencia del poderoso FC Barcelona, Joan Laporta y Víctor Font, se mostraron convencidos ayer, entrevistados por separado, de que Leo Messi genera más que lo que cobra, después de que el diario El Mundo publicó su contrato con el Barça. Información que levantó ámpula.



’Leo genera muchos más ingresos que el dinero que cuesta. Hemos hecho un estudio y genera un tercio de los ingresos totales del Barça’, afirmó Joan Laporta en radio Rac1.



Su competidor Víctor Font también se mostró convencido en una entrevista con radio Onda Cero de que Messi genera eso y más para el club. Dar a entender que el Barça está arruinado por su culpa es una conclusión absolutamente errónea, argumentó.



Ambos se expresaron de esta manera después de que El Mundo publicó el contrato que firmó el capitán azulgrana en su última renovación: ’asciende a 555 millones 237 mil 619 euros, a cobrar en cuatro temporadas –desde la 2017– hasta su vencimiento, el próximo 30 de junio’, incluido salario, derechos de imagen y distintas primas y variables.



Laporta y Font condenaron lo que consideraron una filtración al rotativo madrileño e insistieron en hacer lo posible por que Messi siga en el Barça a final de temporada, cuando concluya el contrato.



’Hay que hacer todo lo posible para retenerle, en 2017 y hoy también, pero en caso de que sea imposible, no será el fin del mundo para el Barcelona’, dijo Font, mientras Laporta afirmó:



’Haré lo posible para que Messi siga. Tengo indicios de que está bien en Barcelona, que se quiere quedar.’



No sólo es el retorno económico, reflexionó, ’ya que Messi genera un tercio de los ingresos del Barça, sino también el retorno emocional y deportivo, y los momentos vividos con él. Messi no ha arruinado al club, sino una Junta directiva que perdió la disciplina financiera desde 2015.’



El ex presidente Josep Bartomeu, quien renunció en octubre tras ser criticado por Messi, negó estar detrás de la filtración.



’Siento escuchar que yo he filtrado el contrato. Es totalmente falso. Messi merece lo que cobra tanto por motivos deportivos como comerciales’, precisó a la televisora catalana TV3.



Al respecto, el técnico del equipo, Ronald Koeman, comentó:



’Quien haya filtrado el contrato de Messi no puede tener futuro en el Barça. Habría que respetar más a un jugador que ha dado tanto al futbol español. Hay que intentar saber cómo ha salido en la prensa. Es una mala intención de hacer daño.’



En el plano deportivo, tras arrebatar la segunda plaza de La Liga al Real Madrid, con su victoria 2-1 sobre el Athletic de Bilbao, en la que destacó el argentino, el Barça quiere seguir mostrando mejoría en su visita del miércoles al Granada, en la Copa del Rey. Antes, este martes, el Almería recibirá al Sevilla en el derbi andaluz de cuartos de final.