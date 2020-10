Generar empleos, objetivo de Alfredo Mate en Acapulco

Como una de las principales propuestas que lleva a colonias, barrios y comunidades de Acapulco, el presidente de la organización Servicios de Arrastre Mate y Asociados AC, Alfredo Mate, señaló que para generar empleos sostenibles, no es sólo ’dar el pescado sino enseñarlo a pescar’, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias porteñas.



Alfredo Mate manifestó que ’cuando todos están en contra de todos, nosotros queremos sumar, sumar a la gente que tenemos la posibilidad de apoyar, que no se quede en una obra, que aprendan a producir y generen ingresos propios. Es por ello que sostengo que no hay que dar pescados, sino enseñar a pescar’, finalizó el dirigente.