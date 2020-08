Genevieve ocasionará lluvias puntuales intensas en Zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Para hoy, el Huracán ’Genevieve’ continuará intensificándose y se localizará al sur de Baja California Sur, sus bandas nubosas generarán lluvias puntuales intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, puntuales muy fuertes en Sinaloa y Durango, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur y Zacatecas. A su vez, se prevén rachas de viento de 60 a 70 km/h y oleaje elevado de 4 a 6 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.



Por otro lado, un canal de baja presión, en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionará lluvias muy fuertes en Guanajuato, Guerrero y Oaxaca y lluvias fuertes sobre gran parte de los estados del centro del país, incluyendo el Valle de México, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.



La onda tropical No. 29, ubicada al sur de la Península de Yucatán, avanzará hacia el sureste del país, lo que producirá lluvias puntuales muy fuertes en Campeche y Chiapas, así como puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Tabasco.



Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera, mantendrá temperaturas superiores a 45°C en Baja California, Sonora y Chihuahua.



Pronóstico de lluvia: Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas en Baja California Sur, Zacatecas, Morelos, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.



Temperaturas mínimas de 0 a 5°C: Sierras de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México y Puebla.



Pronóstico por regiones:



Valle de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con probabilidad de intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas en el Estado de México y la Ciudad de México. Viento del este y noreste de 10 a 25 km/h con rachas que pueden superar los 40 km/h.



Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en: El Escalón (Amatán), Chis., 51.8; Sian Ka’an 2 (Tulum), Q. Roo., 42.4; San Blas, Nay., 37.1; Cayo Arcas, Camp., 36.1; Planta de Tratamiento Rosario (Azcapotzalco), CDMX, 29.5; Tlalnepantla, Estado de México, 23.9; Pahuatlán de Valle, Pue., 16.1; Río Tomatlán, Jal., 15.8; Tepatlaxco, Ver., 14.7; Tepuxtepec (Contepec), Mich., 14.1; Presa Vicente Guerrero (Padilla), Tamps., 12.8; La Fragua (Jiménez), Coah., 11.8; La Michilia (Súchil), Dgo., 11.2; Miguel de la Madrid Hurtado (San Lucas Ojitlán), Oax., 11.0; Solís Braniff (Acámbaro), Gto., 10.4; San Juan (Mocorito), Sin., 7.4; Mezcalapa (Cárdenas), Tab., 7.2; Zihuatanejo, Gro., 4.6; Los Corrales (Trincheras), Son., 3.0; Los Mármoles (Zimapán), Hgo., 2.8; Chinatú (Guadalupe y Calvo), Chih., e Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (Jiutepec), Mor., 1.8; Sonoyta (Plutarco Elías Calles), Son., y Tlaxcala, Tlax., 1.2 y Zacatecas, Zac., 0.4.



Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en: Altzomoni, Estado de México, 2.2; El Vergel, Chih., 3.2; Paso Carretas, Pue., y San Antonio Cuajimoloyas, Oax., 4.0; Mariposa Monarca I, Mich., 5.3; Nevado de Colima, Jal., 5.8 y Aeropuerto, CDMX, 12.0.



La CAEM hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a las labores preventivas no arrojando basura en las calles y, en la medida de lo posible, vigilar que no haya basura en el área de las coladeras cercanas a su domicilio, que pudieran limitar la capacidad de desalojo del agua pluvial.



En caso de emergencia por lluvia, los mexiquenses tienen a su disposición los teléfonos del Centro de Operaciones de Monitoreo y Concentración de Información (COMCI), para el Valle de México 800-201-2489 y para el Valle de Toluca 800-201-2490, las 24 horas del día.



Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Comisión Nacional del Agua.