Gerardo Fernández Noroña se reúne con Nicolás Maduro en Caracas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en Caracas a un grupo internacional de parlamentarios, entre los que estuvo el diputado Gerardo Fernández Noroña, que asistió a la instalación de la Asamblea Nacional de aquel país, la cual estará vigente para el período 2021-2026. El vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT) y presidente del Grupo Parlamentario de Amistad México-Venezuela, fue recibido por Maduro en el Palacio de Miraflores junto a Juan Dionicio Rodríguez, diputado del Frente Amplio de República Dominicana. ’Sostuve una excelente reunión (...) Les agradecemos toda la solidaridad y el apoyo con nuestro país’, explicó el mandatario venezolano en redes sociales luego de recibir a la comitiva en uno de los despachos del Palacio de Gobierno.



Durante el encuentro celebrado con los protocolos sanitarios necesarios por la pandemia de covid-19, Maduro entregó unos regalos a ambos diputados, tanto mexicano como dominicano, se informó. ’En nombre del pueblo venezolano entregué unos presentes a los hermanos parlamentarios de México y la República Dominicana. La solidaridad entre nuestros países se consolida en el marco de la construcción de un nuevo mundo. ¡Un Abrazo!’, expresó Maduro en sus redes sociales. Posteriormente el diputado del PT reveló que el presente se trata de un libro de la biografía de Simón Bolívar, escrita por Tomás Polanco Alcántara y otros artículos de los que no dio más detalles. Durante el encuentro Fernández Noroña no portó cubrebocas como ha sido su costumbre en los eventos públicos a los que ha asistido en los meses que ha durado la pandemia. Ante los cuestionamientos de por qué no utilizó cubrebocas, a pesar de que el propio Maduro sí decidió hacerlo, el legislador explicó que ’ellos son respetuosos de mi persona y yo soy respetuoso de la suya’. Tras las críticas en las redes sociales por su decisión, Fernández Noroña publicó los resultados de una prueba de coronavirus que le realizó ayer el gobierno venezolano y en la que salió negativo.



Ayer causó polémica tras negarse a asistir a la instalación formal de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, luego de rechazar la instrucción de utilizar cubrebocas en el acto. ’Con la novedad que hay que acudir con cubrebocas a la instalación de la Asamblea Nacional en Venezuela. Así que viajé en vano, me quedaré todo el día en el hotel’, escribió el martes al respecto en sus redes sociales. Además de reunirse con Maduro, también se reunió con el canciller Jorge Arreza y el viceministro para América Latina, Rander Peña, se informó.