Gerardo Fernández Noroña visitó Pachuca para apoyar al candidato Pablo Vargas

EN ESTE PROYECTO ESTAMOS TRABAJANDO POR LA UNIDAD: PABLO VARGAS



En una de las comunidades marginadas de Pachuca, el Huixmí, se dieron cita simpatizantes de los partidos del Trabajo (PT), Encuentro Social de Hidalgo (PESH), Verde Ecologista de México (PVEM) y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para refrendar su apoyo al candidato a la presidencia municipal por estos institutos políticos, Pablo Vargas.



En dicho encuentro estuvo presente el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien visitó Pachuca para apoyar al aspirante a la alcaldía capitalina. Ahí pidió a la población redoblar esfuerzos para obtener el triunfo el próximo 18 de octubre y poder ganar la presidencia municipal.

Noroña recordó que “son ellos, los mismos de siempre, los que no tienen ‘llenadera’, se quieren llevar el presupuesto completito de Pachuca y no se lo vamos a permitir, es muy importante apoyar a nuestro compañero Pablo Vargas, es muy importante esta batalla. Tenemos que ganar y vamos a ganar”.



Por último, el diputado federal exhortó a los partidos que van en esta candidatura común a trabajar en unidad y así obtener el triunfo en la capital hidalguense: “es momento de hacer historia en Hidalgo, de transformar Pachuca e impulsar la 4T en este estado que no ha visto nunca el cambio”.



El candidato Pablo Vargas mencionó que en el proyecto que él trabaja con apoyo de todas y todos, se busca la unidad: “aquí caben todas las voces, aquí caben todos los pensamientos, que buscamos hacer un cambio verdadero en la capital hidalguense”.