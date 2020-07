Gertz decidirá si acorta o elimina juicio contra Lozoya, según lo que éste aporte

La figura de testigo protegido, aclara Ricardo Monreal, fue establecida en México hace ya varios años por el Congreso, así que encuadrar en este supuesto a Emilio Lozoya no significa que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador esté incurriendo en un pacto de impunidad afirma el zacatecano.



López Obrador ni nadie de la 64 Legislatura promovió esa figura jurídica, ésta ya estaba ahí cuando se presentó el caso Lozoya, indica el presidente de la Junta de Coordinación Política.



Lo que se hizo, fue sólo aplicarla en un ’momento de oportunidad’. Y esta oportunidad, afirma el líder de la mayoría de Morena en el Senado, plantea una etapa muy importante de la vida pública de México porque el caso Lozoya es un caso emblemático que de ninguna forma plantea ninguna posibilidad de acuerdo con la impunidad.



’Ningún pacto de impunidad debe presentarse… debe irse hasta las últimas consecuencias. Es una clara muestra de que el Presidente López Obrador en eso será totalmente, qué les diré, no tiene ninguna posibilidad de encuentro o de acuerdo con él.



’En ese sentido, él es escrupuloso y no va a aceptar ningún tipo de acuerdo que genere impunidad.



Lo importante ahora, señaló, es que Lozoya tenga realmente información valiosa. Y si la tiene puede acogerse a este principio de testigo protegido y a este beneficio que la Constitución y la ley previenen.



El criterio de oportunidad es una figura jurídica por el cual, de acuerdo a la información que aporte el presunto responsable, se le puedan extinguir penas e incluso acortársele procesos a los que podría estar sometido por la comisión de delitos, como es el caso del ex director de Pemex.



’Y este beneficio también alcanza a familiares y a personas de afinidad que hubiesen estado en ese proceso de delincuencia’, agregó.



Esos beneficios los deberá valorar, considerar y aplicar el Agente del Ministerio Público, en razón de la información que Lozoya proporcione a la justicia.



Y el Ministerio Público, con autonomía, será quien diga si amerita extinción, reducción o acotamiento de su proceso.



No lo dijo Monreal, pero es obvio que el fiscal Alejandro Gertz Manero es el principal MP del país, y que sin duda será él quien evalué la información que aporte Lozoya para que la justicia mexicana vaya contra otros implicados en la corrupción que se dio en su paso por Pemex.



Ahí caben todos los nombres posibles del gobierno de Enrique Peña Nieto y del Congreso -diputados y senadores-, de ese tiempo.



’Entonces, lo que diga el señor Lozoya en los próximos días va a ser contundente, no sólo para su proceso penal, y (para) sujetar a juicio a los presuntos delincuentes, sino que para México es un emblema que fue cobijado por la corrupción y la impunidad y ahora está a punto de darse una sacudida.



’Por eso yo hablaba de que, si se da a conocer todo lo que sabe el señor Lozoya, va a desatar un temblor político’, reflexionó.



Monreal abordó el tema, luego de uno de sus encuentros frecuentes con el presidente López Obrador en Palacio Nacional, al que acudió ayer, dijo, para analizar los temas de la Agenda Legislativa que se abordarán en el periodo extraordinario previsto para el día miércoles 29 del mes en curso.



Ahí, indica Monreal, hay temas que le interesan a AMLO como son el Centro de Conciliación Federal y Registro laboral, que operará como eje de la entrada en funciones del T-MEC.



Este centro vigilará que se cumpla lo establecido por el T-MEC en la relación de los trabajadores con sus patrones dentro de la región de Canadá, Estados Unidos y México.



Otros temas son, dijo: la salida de tropas, que es facultad exclusiva; cuatro nombramientos de embajadores, incluyendo los que irán a España y Belice.



’También tenemos la ley reglamentaria del 19 constitucional, que regula los delitos graves como el huachicoleo, el delito electoral y la corrupción…



’Y estuvimos platicando, en términos generales, sobre lo que está pasando con las consecuencias del Covid, cómo se está preparando y cómo están generándose todas las políticas públicas para enfrentar al Covid’.



Monreal recordó que previo al extraordinario del Senado del miércoles 29, la cámara de Diputados celebrará el suyo mañana miércoles 22 y jueves 23 de julio.



Existen y son una fuerza armada real



Durante el pasado fin de semana se hicieron virales, es decir, proliferaron por millones las repeticiones en redes sociales de 2 videos que mostraron a un grupo armado y uniformado del Cártel Jalisco Nueva Generación, con vehículos blindados y armas sólo permitidas para el Ejército.



Esta revelación la hizo el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Defensa durante la mañanera de ayer de AMLO en Palacio Nacional donde explicó que ese grupo sí existe, que no es producto de ningún montaje como lo había calificado Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública federal y que efectivamente cuenta con un gran armamento.



De acuerdo al análisis de los expertos de la Defensa, el grupo formado por 75 hombres uniformados presentó en sus videos un total de 80 armas y una cincuentena de vehículos ajustados para montar armas y blindaje.



Entre los vehículos presentados había, afirma el reporte, camionetas pickup, Hummer y otros tipo Rubicón, Jeep y de ese estilo.



Entre las armas se identificaron 9 ametralladoras y 10 Barrett calibre 50 así como 54 fusiles de asalto y 6 lanza granadas.



Durante la filmación del video los uniformados no sólo muestran su armamento sino condición física y todos gritan que pertenecen al grupo del señor mencho.



En su reporte la Defensa indica que este grupo de élite del Cartel Jalisco Nueva Generación surgió en 2019, comandado por Juan Carlos González, apodado ’El 03’, y qué es el único grupo armado de esta naturaleza en México.



Es un grupo de élite, se afirma, que mantiene células en Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, y que ’El doble R’ es el líder de la célula este grupo en Michoacán.



Que participaron en actos violentos hacia fines de 2019 contra policías de Villagrán, Guanajuato, y que hasta hoy no se han confrontado militarmente ni contra el Ejército ni contra la Marina o alguna otra fuerza federal.



En su análisis sobre estos videos la Secretaría de la Defensa considera que estas grabaciones se hicieron en los límites de Jalisco y Michoacán.



Y revela que los vídeos lograron un marcado alcance mediático a nivel nacional con más de 13 millones de reproducciones, y en el plano internacional, con 3 millones de repeticiones.



Igual considera que el armamento, medios de transporte, y equipo, empleados deja ver que detrás de ellos existen recursos económicos ’sin restricciones’.



Una vez corridos en redes sociales, afirma el secretario de la Defensa, su presencia obliga a una respuesta de parte de los 3 órdenes de Gobierno, es decir el federal estatal y el municipal.



El general Sandoval no dijo cual será el siguiente paso que se dará en contra de este grupo que es no sólo un reto para el Estado Mexicano, sino un riesgo que debe estar siendo evaluado por otros como el Departamento de Estado, la DEA y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.





