Gestiona el gobierno de Ixtapaluca para que no falte leche Liconsa a las familias de escasos recursos

IXTAPALUCA, MÉX. -*En el conjunto habitacional Los Héroes hay alta demanda, las familias buscan adquirir el producto porque es más económico



La coordinación del programa federal Liconsa, adscrita a la dirección de Desarrollo Social de Ixtapaluca, buscará que las familias que desean integrarse al padrón de beneficiarios sean favorecidas para adquirir el producto, aseguró la coordinadora, María Yolanda Morales Nicanor.



Lo anterior debido a que la pandemia del COVID-19 ha afectado considerablemente la economía familiar y quienes antes podían comprar leche de marca, hoy están buscando adquirir un producto que sea igual de nutritivo, pero más económico.



Por eso en la coordinación se buscará que estas familias sean atendidas, no obstante que debido a la pandemia disminuyó el registro de beneficiarios, porque ahora ya no se puede atender a tanta gente en las lecherías para realizar el trámite.



El punto de venta que más demanda tiene y que resultó afectado con un desabasto que sufrieron a principios de mes las 39 lecherías que hay en el municipio, comentó Morales Nicanor, es el que se ubica en el polivalente de Los Héroes, en donde cerca de 40 personas están buscando ingresar al padrón.



Incluso hay gente que acude a temprana hora esperando adquirir la dotación de leche que algún beneficiario no pueda recoger. Ese punto de venta, dijo, sería una lechería, pero quedó pendiente por la falta de recursos del gobierno federal.



Morales Nicanor recordó que el 3 de agosto, a nivel nacional, todas las lecherías sufrieron un desabasto del producto. En Ixtapaluca, se afectó a cerca de mil 700 familias, pero gracias a la movilización de líderes sociales y concesionarias que acudieron a la sección Metropolitana Sur en Valle de Chalco en una semana se logró reponer el abasto en las lecherías del municipio.



Sin embargo, no se puede garantizar el abasto del producto porque el resto del país se ha visto fuertemente afectado.



Cada beneficiario con tarjeta Liconsa tiene derecho a una dotación de cuatro litros de leche que se entrega de una a tres veces por semana, dependiendo del número de integrantes por familia. Cada litro tiene un costo de $5.50. Los beneficiarios son niños y niñas de seis meses a 14 años, mujeres embarazdas, personas adultas mayores y personas con discapacidad.