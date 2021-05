GESTIONARÁ HÉCTOR HILARIO PROGRAMA EMERGENTE PARA JEFAS DE FAMILIA



• Las mujeres deben solventar los gastos de la casa, alimentos y servicios, pese a la falta de ingresos.



• Que sean beneficiarias habitantes de las comunidades indígenas.



Héctor Hilario Manuel, candidato del PRD a diputado local por el distrito III San Felipe Orizatlán. Se comprometió a acudir a los distintos niveles de gobierno para la creación de un programa emergente para jefas de familia.



El aspirante recordó que los adultos mayores cuentan con apoyos para su sustento; no obstante, son las jefas de familia quienes deben sortear gastos de alimentación, servicios o la escuela de sus pequeños en un duro contexto de pandemia.



’Vamos a buscar el diálogo con el gobierno del estado y, si es necesario, con el federal para que haya un programa de atención para jefas de las comunidades inscritas en el catálogo del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)’.



Tras la desaparición del programa Prospera, indicó que una de las demandas de las mujeres que ha visitado en sus recorridos proselitistas es obtener un respaldo para coadyuvar en el desarrollo de sus hijos e hijas.



’Por la contingencia sanitaria la gente no puede salir a vender, los comercios fueron afectados.

Muchos no han salido, no hay ingresos para acceder a la canasta básica’.



El abanderado del sol azteca pidió a los habitantes reflexionar su sufragio y no entregarlo por dádivas que son temporales, pues con los representantes correctos habrá beneficios duraderos para las comunidades.



’Su voto no vale 500 pesos, no vale unas láminas, ya le dimos oportunidad a los de siempre y que hoy desgraciadamente han acabado con la esperanza de la gente.

Necesitamos a alguien que venga de un pueblo y represente el sentir de la gente’.