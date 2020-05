Gimnasios pierden 6,000 mdp por cuarentena; alistan su reapertura gradual

La Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes (Amegyc) estima que la pérdida de la industria ha sido de 6,000 millones de pesos (mdp), considerando un cierre de tres meses, debido a que mensualmente pierden cerca de 2,000 mdp por el cierre de unidades que realizaron desde el 18 de marzo por el inicio del confinamiento en el país por el Covid-19.



Por ello, está trabajando con autoridades estatales para crear un protocolo de apertura según cada semáforo.



’En San Pedro Garza García, en Nuevo León, podremos abrir para la primera semana de junio. Pero en la gran mayoría de las entidades, en done esta actividad llamada no esencial, que está en fase naranja, estamos considerado abrir con aforos del 40%’, dijo Rodrigo Chávez, presidente de la asociación en conferencia virtual.



Mientras que el semáforo esté en rojo, los gimnasios no podrán abrir; si está en naranja, podrán hacerlo al 40% de su capacidad; con amarillo, al 60% y verde, al 100%.



En la Ciudad de México y el Estado de México no han podido presentar el protocolo al área de salud de los gobiernos, pero Chávez espera que pronto tendrá la oportunidad para hacerlo.



’También hemos mantenido conversaciones con Jalisco, Veracruz y San Luis Potosí, entre otras entidades, para que los gobierno les ayuden a presentar su protocolo’, señaló Chávez.



Este protocolo contempla la separación de equipos, el desarrollo de barreras físicas como mamparas, el control de aforos con cita previa, cafeterías apegadas a los protocolos con la industria restaurantera, entre otras medidas.



La asociación explicó que en el país existen cerca de 12,500 gimnasios que atienden a 4.5 millones de personas y un millón de éstos acuden a las sucursales de Sports World, Smart Fit y Anytime que representan la Amegyc.



Chávez indicó, además, que ha logrado mantener los empleos en su mayoría, pero están en riesgo más de 100,000 empleados este mes.



’Buscamos a la gente más idónea para que nos orientara sobre los protocolos para poder regresar a las actividades normales, tuvimos una respuesta de inmediato por parte de la Secretaria de Salud. Ellos mismos hicieron un protocolo y lo compartieron, hay una coordinación extraordinaria’, señaló Nelson Vargas, vocero de la asociación y dueño de Acuática Nelson Vargas.



El empresario explicó que se está elaborando un plan para que las instituciones publicas como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y más se unan para elaborar un plan de trabajo en conjunto para el beneficio de la salud de los mexicanos cuya mayoría de la población sufre de enfermedades como la obesidad, hipertensión y diabetes.



’Queremos que este 2020 logremos la democratización y que el ejercicio llegue a todos los mexicanos’, agregó a su vez Rodrigo Chávez.



Forbes