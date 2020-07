Gimnasta Chimalhuacana participara en torneo nacional Gym At Home

mnasta chimalhuacana participará en torneo nacional Gym At Home

Por: Alfredo Contreras Prado

Chimalhuacan, Mex.-La gimnasta de esta localidad,, Itzel Montalvo Vázquez, clasificó al torneo nacional Gym At Home, avalado por la Federación Mexicana de Gimnasia, el cual se realizará los días 25 y 26 de julio a través de la plataforma Zoom.

’La pandemia por COVID-19 ha obligado a los atletas a cambiar su forma de entrenamiento y competencia, este torneo es muestra de ello, pues permite que las gimnastas pueden participar desde sus hogares utilizando las nuevas tecnologías, salvaguardando siempre su integridad y salud’, señaló el alcalde, Jesús Tolentino Román Bojórquez.

Por su parte, el titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDECh), Miguel Ángel Patiño Prado, informó que la gimnasta obtuvo su pase tras su desempeño en la fase regional, en la que participaron representantes del Estado de México, Querétaro, Puebla, Ciudad de México e Hidalgo.

’El torneo Gym At Home, tienen como finalidad activar y motivar a las gimnastas a continuar con su preparación durante esta contingencia. Cada participante realiza una rutina en un tiempo máximo de un minuto, en la que los jueces evalúan aspectos como creatividad, originalidad, presentación artística, imagen y seguridad personal, entre otros. Felicitamos a Itzel Montalvo Vázquez por su destacada participación

El funcionario comentó que además de Montalvo Vázquez, en el torneo participaron Emily Paulette de Jesús, Melanye Abigail Robles y Nubia Samantha Valverde, integrantes del equipo Club Deportivo Espartaco, quienes representaron a Chimalhuacán en esta competencia.

Añadió que estas actividades forman parte de las acciones que implementa el instituto para el fomento del deporte en los hogares durante esta contingencia, como el programa Entrena en casa y las videoconferencias Deporte para Todos.

