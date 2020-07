Giran orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul

+Incluye a Víctor Garcés, exdirector jurídico de la Cooperativa Cementera



+De acuerdo con versiones periodísticas, están acusados por lavado de dinero y delincuencia organizada



+Billy será ingresado al penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México



+Se encontrarse culpable, purgará condena entre 20 y 40 años



+Hasta el momento, ni el club ni la Cooperativa se han pronunciado al respecto



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Por considerarlo el líder de una organización delictiva dedicada a lavar dinero y delincuencia organizada, la tarde de este miércoles, un Juez Federal giró orden de aprehensión contra el presidente del club de futbol Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, 75 años de edad, exdiputado federal por el PRI, según versiones periodísticas.



Hasta el momento, poco antes de las 23:00 horas, ni la Cooperativa, ni el equipo se han pronunciado al respecto. Billy tiene más de tres décadas en el cargo. Y, en el aspecto deportivo, la Máquina llegó a 23 años sin conseguir un título de liga, para sumar otro a los ocho conseguidos en su historia.



De acuerdo con el Juez, con residencia en el Centro Federal de Readaptación Social de máxima seguridad no. 1, conocido como ’Altiplano’, Álvarez lavó dinero de la Cooperativa La Cruz Azul a través de la utilización de empresas conocidas como’ fachada’ o ’fantasma’.



Además de Álvarez, el Juez también giró una orden de aprehensión contra Mario Sánchez, director financiero; Eduardo Borrell, director jurídico; Víctor Garcés, ex director jurídico de la Cooperativa, así como al abogado externo Ángel Junquera y otros por ser partícipes en la organización delictiva.



En un principio también era imputado Alfredo Álvarez Cuevas, hermano de Billy, vicepresidente de la Máquina.



Si Billy Álvarez y las demás personas citadas, resultan culpables, podrían enfrentar cargos que van desde los 20 hasta los 40 años de prisión para el líder de la organización, y de 10 a 20 años para los demás investigados.



Según revelaron funcionarios federales al diario Milenio, Billy Álvarez deberá ser presentado ante Iván Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, con sede en el Penal del Altiplano, Estado de México.



Álvarez estaba bajo investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto Castillo, dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por presuntos desvíos de recursos por más de mil 300 millones de pesos en transferencias internacionales de La Cooperativa, y una presunta facturación apócrifa, por más de 300 millones de pesos.



Los hechos que se les imputan, consisten en que, durante al menos 6 años, los investigados se organizaron de hecho para disponer reiteradamente de recursos propiedad de la Cooperativa ya que autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes, a empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS).



Ellos, sin contar con facultades de representación de la sociedad agraviada, con lo que ocultaron o pretendieron ocultar el destino de los recursos que representan el producto de su actividad ilícita, causando un perjuicio a la Cooperativa de varios cientos de millones de pesos.



No obstante lo anterior, de acuerdo con las versiones periodísticas, las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República continúan en contra de los ahora prófugos de la justicia y diversos directivos más de la Cooperativa y personas allegadas, como:



Noé Calvo Morales, Benito Rodríguez Fayad, Pablo Reséndiz García, Mario Cruz Valverde, Ignacio López Medina, Pedro Espinoza, Jorge Fernández Rodríguez, Raúl Antonio Enríquez López, Germán Díaz Pérez.



Así como empresas y accionistas que pudieron haber sido parte de estos esquemas. Como la Sociedad Consultoría Gestión Empresarial Lebrija, IMA de méxico S.A. de C.V. (empresa del papá de Diego Ruiz, abogado de Billy ), Agrupación Technick Sistem, Servicios Profesionales BAAL, S.C., Servicios Profesionales de Asesoría de Soluciones Empresariales Metropolitanas, S.C., y CCT Concerta.



El pasado 17 de junio la UIF remitió un oficio en el que notificó que el bloqueo de 28 cuentas bancarias a Billy Álvarez, derivó de una solicitud formulada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).



La Cooperativa Cementera, dueña del equipo de futbol, factura alrededor de ocho mil millones de pesos anuales. Y es considerada una de las más importantes del ramo en América Latina.