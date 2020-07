Giros rojos deben seguir cerrados; van 32 clausuras por desacato, dicen autoridades

Los giros rojos son considerados negocios no esenciales y deben seguir cerrados por decreto federal ante el riesgo epidemiológico por el nuevo Coronavirus SARS-CoV-2, advirtió el director de Reglamentos y Espectáculos en Acapulco, Julián Nicio López.



El funcionario recordó que el Consejo de Salubridad General emitió los lineamientos que deben seguir autoridades estatales y municipales para regular las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, a fin de contener y disminuir la carga de enfermedades, complicaciones y muertes por COVID-19.



En un recuento de acciones realizadas para mitigar la emergencia sanitaria, Nicio López dijo que se han clausurado 32 establecimientos, principalmente de giros rojos, por violar las disposiciones oficiales instruidas por la alcaldesa Adela Román Ocampo.



Precisó que los propietarios y encargado de centros nocturnos, bares y cantinas deben acatar las recomendaciones sanitarias para contribuir a que Acapulco mejore en la contención epidémica y supere el semáforo naranja hasta alcanzar el amarillo y afianzar el camino a la ’nueva normalidad’.



El funcionario municipal indicó que el 2 de julio, cuando que se reiniciaron gradualmente actividades no esenciales, se intensificaron los operativos en comercios para verificar que cumplan con las recomendaciones del Sector Salud y así evitar rebrotes del virus.



El director de Reglamentos y Espectáculos comentó finalmente que para los giros rojos aún no hay fecha de apertura, además recordó que sigue vigente la restricción de venta de bebidas alcohólicas en horario de 8 de la noche a 8 de la mañana, lineamiento que deben acatar todos los establecimientos como restaurantes, supermercados, tiendas de conveniencia y misceláneas.