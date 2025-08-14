Globos de cantoya iluminarán el cielo del EdoMéx en el festival internacional luces de Ixtapan

Los días 15, 16 y 17 de agosto, las familias mexiquenses disfrutarán de música, actividades deportivas, artesanías y gastronomía

Globos de cantoya iluminarán el cielo del EdoMéx en el festival internacional luces de Ixtapan
Turismo
Agosto 14, 2025 13:20 hrs.
Turismo ›
Redacción › todotexcoco.com

TOLUCA, Estado de México. – Vive tres días llenos de color, magia y tradición en la segunda edición del Festival Internacional Luces de Ixtapan, donde maestras y maestros artesanos elevarán Globos de Cantoya que iluminarán el cielo del Pueblo Mágico de Ixtapan de la Sal.

Este festival, organizado por la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, se realizará los días 15, 16 y 17 de agosto y contará con la participación de Brasil y Colombia como países invitados, quienes compartirán su creatividad y experiencia en la elaboración de estas piezas artesanales.

Se llevará a cabo el Concurso de Globos de Cantoya, con categorías como Centellas, Estrellas, Supernova, Andrómeda Femenil (exclusiva para mujeres) e Hipernova, considerada la de mayor tamaño del festival.

Durante los tres días, las y los visitantes podrán encontrar piezas de alfarería, madera y textiles en el Corredor Artesanal; mientras que en el Corredor Gastronómico degustarán platillos como mariscos, gorditas rellenas de chicharrón, frijol, haba y requesón, así como dulces de pepita, jaleas y mermeladas de frutas.



Además, habrá actividades deportivas como la Carrera Atlética de 5 kilómetros y un concierto de clausura con un invitado sorpresa.

El Festival Internacional Luces de Ixtapan es una oportunidad para vivir un espectáculo único y disfrutar de todo lo que ofrece este Pueblo Mágico, entre ellas sus aguas termales del Balneario Municipal ’El Bañito’, así como spas que ofrecen masajes terapéuticos y relajantes.

También se podrá admirar el jardín municipal con su quiosco, el Monumento Mártires de Ixtapan —obra del escultor Juan Francisco Escalona— y la Parroquia de la Asunción de María junto a la Capilla del Señor del Perdón, construida en el siglo XVI y concluida en 1682, con detalles barrocos.

Una parada obligada es San Pedro Tecomatepec, donde las y los visitantes podrán apreciar fachadas coloridas y conocer de cerca el trabajo artesanal del barro, en especial los tradicionales jarritos que forman parte del legado cultural de la región.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Globos de cantoya iluminarán el cielo del EdoMéx en el festival internacional luces de Ixtapan

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.