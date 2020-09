Gloria Zarza retoma su entrenamiento en Ciudad Deportiva Edoméx

Dice sentirse orgullosa al ver las mejoras de las condiciones del Centro Paralímpico del Edoméx.



Zinacantepec, Estado de México, 5 de septiembre de 2020. La paratleta mexiquense, Gloria Zarza Guadarrama, planea volver a sus entrenamientos en el Centro Paralímpico de la Ciudad Deportiva Edoméx.



Este espacio, administrado por la Secretaría de Cultura y Deporte, cuenta con todos los requerimientos para que atletas de alto rendimiento de deporte adaptado puedan desarrollar sus entrenamientos y lograr sus metas.



La lanzadora de bala de clasificación F54 explicó que, además del periodo de contingencia, dejó de entrenar debido a que, tras su participación en el Campeonato Mundial, tuvo una intervención médica, y ahora, ya recuperada, está ansiosa por reiniciar su trabajo en dichas instalaciones.



La paratleta mencionó que durante el confinamiento por COVID-19 continúa entrenando en casa, aunque aclaró que no es lo mismo, pues los ejercicios sólo sirven para no perder condición, pero no al 100 de lo que requiere este deporte, que es fuerza.



’Hay presión y esa frustración de saber que hay una fecha y no poder entrenar, para nosotros es tiempo perdido, dices ’es un año’, pero para mí es un evento que está a la vuelta de la esquina’, agregó.



Explicó que su intención es retomar el entrenamiento en Ciudad Deportiva Edoméx, donde cuenta con los espacios necesarios para desarrollar un programa adecuado.



’De hecho con mucha emoción de regresar a donde empecé, donde crecí deportivamente y espero me den banderazo para poder entrenar, me siento con mucha actitud, qué más que estar aquí en el Estado de México, en el Centro Paralímpico’, externó.



’Es para mí un orgullo y una alegría poder entrenar después de algunos años, de regresar a mi casa y al gimnasio y ver las condiciones, los aparatos para nosotros, es una emoción para regresar y entrenar aquí’, agregó.



Zarza Guadarrama comentó que otra ventaja es que el entrenador Iván Rodríguez pueda estar una temporada en la entidad, para guiar su proceso.



’Es un orgullo contar con el entrenador nacional y saber que tiene el interés de estar revisando mi entrenamiento’.



Finalmente, aseguró que su meta es la misma que tiene en cada evento, ’siempre he dicho, he tenido esa mentalidad, de que voy por mi marca personal, claro, queremos llegar a los primeros lugares, pero voy por mi marca personal que es 7.60 m y, por qué no, rebasarla’.