GNI cambia de nombre a Gobierno Nacional Indígena de México

México CIUDAD DE MÉXICO, 22 de noviembre de 2020. — Este 20 y 21 de noviembre del 2020 se reunió en la Ciudad de México el Consejo de Ancianos de la Gubernatura Nacional Indígena (GNI) para su Asamblea General y estando presentes los Gobernadores Indígenas Pluriculturales de 15 Estados de la República, donde se trataron varios puntos.



La gobernadora nacional, Candelaria Lázaro Lázaro, expuso como un criterio de organización siete ejes rectores de acción, los cuales explican la idea de que nuestras comunidades tienen que organizarse en Unidad, Pluriculturalidad, Apertura, Continuidad, Contribución y Respaldo Económico, Sinceridad, Honrar el Legado de Nuestros Ancestros.



A petición de los participantes se hizo necesario deslindar a la GNI y separarla definitivamente de las acciones del depuesto Gobernador Nacional HIPÓLITO ARRIAGA POTÉ, quien no aceptó su destitución por esta Asamblea del CONSEJO DE ANCIANOS celebrada en Querétaro los días 22 y 23 de agosto de 2020.



Hipólito Arriaga Poté causó gran descrédito a la organización pues, basándose en promesas mentirosas de supuestas aportaciones millonarias a las comunidades que representamos, engañó a personas de buena fe vendiéndoles puestos y nombramientos en representación de nuestra organización, sin que lo hubiéramos autorizado nunca.



Actualmente Hipólito Arriaga Poté se pretende apropiar de nuestra organización, constituyendo una Asociación Civil, mediante la cual ha engañado a personas e instituciones interesadas en ayudar y apoyar a comunidades originarias, que Hipólito Arriaga Poté no las representa.



En virtud de lo anterior hemos llegado a tomar las siguientes determinaciones: Para evitar el descrédito de nuestra organización y para no sufrir interferencias de la Asociación Civil del depuesto HIPÓLITO ARRIAGA POTÉ.



Hemos decidido que la denominación de nuestra organización es desde ahora: -GOBIERNO NACIONAL INDÍGENA DE MÉXICO. -Que con base en la legislación mexicana y los Acuerdos Internacionales basamos nuestra organización en los usos y costumbres ancestrales de nuestras comunidades originarias.



-Nos deslindamos de estas personas: Hipólito Arriaga Poté, Rodolfo Horacio Rosales Serna, Luis Alberto Castellanos Alvarado, Jaime Mejía Alegría, Armando Gómez, José Tomás Martinez López, Pascual Veláquez, Bernardo Lumbrera, Julio Bello que no pertenecen a este Gobierno Nacional Indígena de México.



-Convocar a en nuestras comunidades a todas las personas que han sido agraviadas o defraudadas, con las pruebas, para acudir ante las autoridades competentes hacer las denuncias y coadyuvar con los agraviados.



En su momento y en cada caso se procederá legalmente. -No enfrascarnos en estériles peleas por el poder que lo único hacen es dividir y empobrecer a las comunidades originarias que representamos. En nuestra asamblea hemos integrado un Gobierno Nacional con la legitimidad que se deriva de la representación que tenemos todos los Gobernadores Indígenas Pluriculturales de los Estados que aquí participamos: Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Ciudad De México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Jalisco, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.



El Gobierno Nacional Indígena de México avaló y felicitó al INE por este primer paso aunque pequeño para la participación política de los indígenas de este país.

Fuente: Quadratín