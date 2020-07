Gobernación construye un federalismo más incluyente y democrático, el de la Cuarta Transformación: O.S.C.

Al inaugurar la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que en este gobierno dicho organismo dejó de ser un instrumento de control político para ser uno de articulación con los gobiernos municipales.



Señaló que el Inafed –dependiente de Gobernación– se convirtió en una institución que conoce e impulsa el trabajo medular de los ayuntamientos mexicanos, ’estamos construyendo un nuevo tipo de federalismo, y empieza por el municipio; un federalismo más incluyente y democrático, un federalismo de la transformación’.



’Para este gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el orden municipal es fundamental para alcanzar las metas que nos hemos planteado como país.



El trabajo que se realiza directamente en el ámbito del municipio es central para el combate a la corrupción, el desarrollo regional, el bienestar social y la planeación territorial’, apuntó.



Durante la sesión virtual en la que estuvieron el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón; el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo, en su calidad de presidente del consejo; y el coordinador del Inafed, Rafael Cortés Gómez, la secretaria de Gobernación aseguró que, como nunca antes, se trabaja con alcaldes de todos los partidos, respetando su visión particular e incentivando el desarrollo de la nación desde los ámbitos locales y municipales.



La secretaria Olga Sánchez Cordero dejó claro que, sin importar filiaciones políticas o criterios partidistas, lo fundamental es el diálogo y las decisiones consensuadas, por lo que se cumple con el compromiso de acompañar a todos los gobiernos municipales, escucharlos y atender sus necesidades más apremiantes.



En este sentido, detalló que en lo que va de 2020, y a pesar de las condiciones causadas por la pandemia, el Inafed ha ejecutado 77 sesiones de trabajo prácticamente con todos los estados y municipios del país.



Igualmente, se han firmado 12 convenios de colaboración, con igual número de entidades federativas, para el desarrollo de acciones de capacitación y vinculación institucionales. Derivado de lo anterior, tan solo el año pasado se logró capacitar a 2 mil 72 municipios y a 16 mil 323 personas funcionarias públicas del orden municipal.



En lo que respecta a este año, subrayó que particularmente a través de videoconferencias debido a la pandemia, se han capacitado a más de 26 mil personas funcionarias y a mil 453 municipios, lo que representa un incremento de 50 por ciento más de municipios con respecto a 2019.



Por su parte, el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, sostuvo que, para garantizar la gobernanza se deben construir capacidades técnicas en materia de desarrollo urbano, movilidad y desarrollo territorial, ya que tener ciudades bien estructuradas permite mayor coordinación y eficiencia entre los órdenes de gobierno. En este sentido, celebró el trabajo coordinado con el Inafed, pues de esta forma se ha podido capacitar a funcionarios y funcionarias locales que permitirán fortalecer las capacidades de gobernanza territorial desde el municipio.



’Debemos recodar que 90 por ciento de los municipios a nivel nacional carecen o no tienen actualizados sus programas de desarrollo urbano, que son el instrumento fundamental para determinar los usos de suelo, dónde ubicar al comercio, a la vivienda; dónde tienen que ir los equipamientos y la inversión física en el territorio. El municipio tiene la responsabilidad y las atribuciones, en primera instancia, para determinar dónde sí y dónde no se construye’, abundó.



Román Meyer Falcón hizo un llamado a construir una visión horizontal del territorio, entendiendo que es el municipio quien dictamina los usos de suelo y el ordenamiento de sus territorios, para garantizar comunidades seguras y equitativas.



Asimismo, el subsecretario Ricardo Peralta Saucedo, resaltó como uno de los grandes éxitos que se reanudaran las sesiones ordinarias del consejo consultivo del Inafed, tras 17 años de interrupción, ’son importantísimas porque no solamente hablan de la vinculación del gobierno federal con los estados e incluso, con otras entidades de la propia federación, pero primordialmente con los alcaldes del país’.



Ratificó que la construcción de ciudadanía se da en el municipio y refirió la importancia de un federalismo sano, ’se tiene que abatir el centralismo y fortalecer el federalismo liberal. Tenemos que actuar con la congruencia necesaria de cómo queremos que nos conceptúen las nuevas generaciones, no pensar solamente en cómo se van a ganar las siguientes elecciones, sino ver el bienestar de la ciudadanía a la cual servimos’.



Expresó su deseo porque los cursos del Inafed sirvan cada vez más para capacitar a personas funcionarias de los distintos órdenes de gobierno, ya que se trata no de un tema jerárquico, sino de interrelación y colaboración que se debe seguir fortaleciendo.



El consejo consultivo del Inafed está conformado por las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Hacienda y Crédito Público; de Bienestar; y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Oficina de la Presidencia de la República, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; la Comisión Nacional del Agua, la Auditoria Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), y el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos, de la Universidad Nacional Autónoma de México.



En la reunión virtual estuvieron las directoras generales de la Agenda 2030 en la Oficina de la Presidencia de la República, Gemma Santana Medina; y del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Luz Beatriz Rosales Esteva; así como el director general de Coordinación Metropolitana de la Sedatu, Daniel Fajardo Ortiz; además de 31 personas titulares de los organismos estatales de desarrollo municipal y 17 presidentas y presidentes municipales.