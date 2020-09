Gobernador de Michoacán da positivo a Covid-19

A través de sus redes sociales el gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, informó que dió positivo a la prueba de Covid-19.



"Como lo he dicho en varios momentos: nadie estamos exentos de contraer el COVID-19, por lo que quiero informales que, al sentir ayer algunas molestias, de manera responsable decidí realizarme una nueva prueba. El resultado fue positivo".



Indicó que además se mantendrá en aislamiento y atendiendo temas prioritarios, "di instrucciones al Gabinete de no bajar la guardia para que la marcha de Michoacán no se detenga".



La última actividad pública del gobernador michoacano se efectuó ayer miércoles desde uno de los salones de casa de gobierno, donde se encontraban funcionarios estatales y municipales.