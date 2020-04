Gobernador de Nayarit hablará con sus homólogos de Jalisco y Sinaloa para restringir la entrada al estado

Por Norma Cardoso



El gobierno federal, a través de su Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde y el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, hace unos días dio a conocer sobre las alarmante cifras de pérdidas de puestos de trabajo, 346,878, en el periodo del 13 de marzo al 6 de abril, de los cuales 9,584, son de nuestro estado.

En Nayarit, en apoyo de las personas que lo necesitan, el gobernador del estado, Antonio Echevarría García, se reunió con el presidente de COPARMEX Nayarit, con Jorge Berecochea; con el Fiscal General, Petronilo Díaz Ponce; con Benito Rodríguez, Secretario de Seguridad Pública y el Secretario de Movilidad Luis Tahuahua, así como con empresarios hoteleros restauranteros y con César Pérez de La Peñita de Jaltemba, éste último tomó la iniciativa de empezar con unos comedores comunitarios en La Peñita de Jaltemba, Rincón de Guayabitos y Los Ayala..

Loa anterior lo comunicó el mandatario estatal, quien expresó: ’me la planteó y nos hemos coordinado para empezar a llevarlos a cabo, Antonio Rojas me ha informado, ya que,con base a los números del IMSS, se han perdido ya más de 8 mil empleos formales, sin contar los empleos informales que también son humanos y los tenemos que ayudar’.



Echevarría García, le encargó al Fiscal Petronilo Díaz Ponce, de que ayude a organizar los comedores, convocando a presidentes de los comisariados ejidales, a presidentes de Comités de Acción Ciudadana, a los líderes de las colonias y a las mismas personas de la tercera edad quienes son ellos los que realmente conocen de este tema.



Asimismo, el gobernador de la entidad, explicó que le pidió al Fiscal ’porque queremos meter orden, no queremos que esto se nos desborde y mi llamado es que realmente seamos honestos como ciudadanos y vayan las personas que realmente lo necesiten’.



Dijo, además, que el llamado es ’que aquí no se vale (por ahí los memes que andan saliendo) de que me voy a tomar la selfie, de que me voy a aprovechar de hacer campaña política o de que se vayan aprovechar de agarrar estos programas que vamos a echa a andar para beneficio personal, no esto se trata de combatir al COVID 19 y en este caso como ya hemos dicho, llevamos un mes diciendo que tenemos que hacer en base a la salud, ahora tenemos que entrar a lo social porque hay gente que no tiene para comer los vamos a apoyar’.



A los paisanos, que viven en Estados Unidos les pidió que ’ahorita no vengan porque los contagios que hemos tenido son porque se vienen ellos bien alimentado, bien comidos, fuertes, jóvenes vienen a saludar a sus padres, a sus madres, que muchos de ellos son personas que tienen más de setenta años y tienen una enfermedad ya sea diabetes, hipertensión etc, que son las personas que han fallecido y estas personas que viene del otro lado traen el virus no presentan ningún síntoma y hacen la contaminadera’.



Indicó, además, que por eso que va a hablar con el gobernador de Jalisco, con el gobernador de Sinaloa, se van a ponernos de acuerdo, para restringir la entrada al estado de Nayarit, para que sean viajes esenciales, ’ya en su momento les daremos a conocer esto, pero les repito es para el bien de todas y todos los nayaritas, queremos seguir viendo por la salud de los nayaritas, el tema está complicado y cada día se complica más, pero le vamos a echar las ganas’.