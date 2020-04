Gobernador de Nayarit pide responsabilidad a la población

Por Norma Cardoso



A través de sus redes sociales, el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, informó que fue notificado por las autoridades de salud, la confirmación de dos casos más por Covid-19 en la entidad; con los que ya suman a cinco los infectados por este virus. Se trata de personas que regresaron del extranjero y que en menos de 24 horas se confirmaron cuatro casos nuevos.



’Este llamado es para todo el pueblo de Nayarit, urge hacer conciencia, actuar con responsabilidad y seguir puntualmente todas las recomendaciones’, posteó el mandatario.



Asimismo, expuso que los casos de Coronavirus son importados, ’son personas que vienen de Europa, le hago un atento llamado a las agencias de turismo, que nos pasen la lista de todas esas personas para que nosotros personalmente ir con ellos y hacer lo que se tenga que hacer según los procedimientos de salud’.



Sobre lo anterior, Echevarría García, indicó que las Fuerzas Armadas ya están enteradas y ayudarán para llevar a cabo el protocolo, además que, pidió a la Secretaria de Turismo que contacte a todas estas agencias para que les pasen ese listado.



El objetivo de que tengan la información a través de las agencias de viaje es para que se lleve a cabo el protocolo de salud y se detecten o se descarten casos de Coronavirus entre las personas que viajaron a Europa y Estados Unidos u otro destino.



’Estoy preocupado, y así deben de estar todos, por la salud de nuestros hijos, padres, madres, abuelitas; cinco casos ya, ahorita me acaban de decir cinco casos más confirmados, así que, no es un juego, estamos en la realidad y pues, responsabilidad, ahorita anduve en la calle me trasladé de mi oficina a la reunión que hace rato les comenté y vi mucha gente en la calle, ya no sé ni cómo decírselos, en qué términos decírselos. Si estoy preocupado, estoy preocupado por mi gente de Nayarit y pues hemos hecho todo lo que nos corresponde a nosotros como gobierno; les toca a ustedes’.



Al mismo tiempo, trascendió que una mujer que dio positivo al Coronavirus, al medio día de este miércoles, ingresó al Hospital Civil del ISSSTE, por complicaciones respiratorias.



Ante la propagación del Coronavirus, el gobierno estatal se informó que se ha tomado la decisión de incrementar las restricciones, las cuales dará a conocer con posterioridad.