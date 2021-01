Antonio Echevarría García, gobernador de Nayarit, la noche de este viernes, a través de sus diversas redes sociales, posteó ’quiero informarles que después de haberme realizado una prueba, he resultado positivo a COVID-19’, expresó.



’Aunque los síntomas son leves y me encuentro bien, respetaré todas las medidas necesarias, y me mantendré al tanto de los asuntos del Gobierno del Estado desde mi hogar. Espero recuperarme muy pronto para seguir trabajando como hasta ahora lo hemos hecho’, dijo.



Este anuncio del mandatario nayarita se da luego de que la entidad se encuentra en semáforo rojo y con una ocupación de camas con enfermos Covid -19 del 73 por ciento.



Anteriormente, el mandatario estatal había dado a conocer que tenía síntomas de coronavirus, sin embargo, en ese entonces la prueba salió negativa.