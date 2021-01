Gobernador de Veracruz, ordenó el cierre de calles mientras que el "Banco del Bienestar" atiborrado: Fernando Yunes

El munícipe dijo que la decisión por parte del Delegado del Gobierno Federal es absurda e incongruente, pues está demostrado la propia autoridad Federal que cerras las vialidades no sirve de nada, en cambio las aglomeraciones sí incrementa el riesgo de contagios.



"Creo que para ellos la lógica es que los coches infectan pero la gente no; sigue la incongruencia y desgraciadamente es con lo que tenemos que vivir cuatro años más".



Indicó que el Ayuntamiento de Veracruz no puede actuar en contra del Banco del Bienestar por la gran concentración de personas, como ya ocurrió en San Andrés Tuxtla.



Además, la medida de la administración estatal afecta al comercio establecido que ha manifestado su preocupación por las bajas ventas y pérdida de empleos.



Yunes Márquez pidió a los automovilistas tomar vías alternas durante estos días, porque es posible que los cierres continúen hasta el domingo por el decreto del gobernador del estado.