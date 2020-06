Gobernador y Secretario de Salud del Edomex, abandonan a municipios de la zona Oriente: SLFV

Texcoco, Méx., a 2 de junio del 2020.- Sandra Luz Falcón Venegas, presidenta municipal de Texcoco a través de una conferencia de prensa en línea, expuso que en lo que va de la pandemia diversos presidentes municipales de la Zona Oriente del Estado de México, entre ellos Texcoco, no han recibido la atención debida por parte del Gobernador Alfredo del Mazo Maza ni del Secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas.



Durante la conferencia dedicada al tema del regreso a la Nueva Normalidad tras la pandemia y a pregunta expresa de reporteros, Sandra Falcón dio a conocer que lleva más de dos meses solicitando una reunión de trabajo con Alfredo del Mazo y hasta el momento no ha sido recibida.



Lo mismo pasa con el Secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O’Shea, quien desde que inició la pandemia se ha desaparecido y ha negado reuniones con presidentes municipales de esta zona.



Falcón Venegas solicitó un recurso extraordinario para Texcoco, que pertenece a la zona más golpeada por la pandemia, que tiene entre otros municipios cercanos a Ecatepec, Nezahualcóyotl, la alcaldía Gustavo A. Madero, entre otros, que tienen el mayor número de contagios registrados en el EdoMex y la CDMX; sin embargo, el gobernador ha estado ausente de la zona oriente.



Sandra Falcón indicó que Texcoco permanece en Semáforo Rojo, por lo que el reinicio de algunas actividades no esenciales se prevé sea hasta el lunes 15 de junio, cuando el semáforo cambie a color naranja, y de manera gradual se irán incorporando otros servicios con el cambio de color a amarillo y finalmente verde, fase donde se estaría en condiciones de regresar a la escuela, con las medidas indicadas por la SEP.



Con respecto a los tianguis, la presidenta refirió que será por lo menos hasta el 15 de junio cuando se permita la instalación de éstos y sólo los de venta de productos de la canasta básica, tales como alimentos y bebidas.



Además, dejo en claro, que la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2020, a quedado cancelada durante este año.



Entre otros temas, la alcaldesa aclaró que hasta este momento no hay registro que trabajadores de este ayuntamiento estén infectados por Covid-19.



Recordó a la ciudadanía texcocana, que este municipio, continúa en semáforo color rojo, y les pidió a seguir extremando las medidas de salud para evitar más contagios, ya que actualmente Texcoco cuenta con 207 casos confirmados y 66 decesos por coronavirus, ’les pido a la ciudadanía a seguirse quedando en casa’.