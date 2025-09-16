Gobernadora Delfina Gómez encabeza su segundo grito de Independencia en el EdoMéx

TOLUCA, Estado de México.– Ante miles de mexiquenses reunidos en la Plaza de los Mártires, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la ceremonia del Grito de Independencia en el marco del 215 aniversario del inicio de la gesta heroica, donde resaltó la unidad y el orgullo patrio.



La Mandataria estatal recibió de manos del Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, la bandera de México, para después salir al balcón central de Palacio de Gobierno, ondear el lábaro patrio y emitir arengas que incluyeron ¡Vivas! a heroínas y héroes de la Independencia, a la libertad, la igualdad, la justicia, la democracia, la soberanía, los pueblos indígenas y a las mujeres anónimas que forjaron esta lucha.



Posteriormente, el cielo de la capital mexiquense se iluminó con un espectáculo de pirotecnia y 200 drones que formaron figuras alusivas a las fiestas patrias, como la Campana de Dolores, el mapa del territorio nacional y las leyendas ’¡Viva México!’ y ’¡Viva el Estado de México!’.



Las y los asistentes disfrutaron también de una verbena popular con presentaciones culturales y artísticas, en un ambiente festivo y familiar. En todo momento, la seguridad estuvo garantizada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi).



