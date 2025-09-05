Gobernadora Delfina Gómez presentará su segundo informe de gobierno el 22 de septiembre

Se prevén entre cuatro y cinco informes regionales en territorio y cerca del pueblo de EdoMéx

Gobernadora Delfina Gómez presentará su segundo informe de gobierno el 22 de septiembre
Gobierno
Septiembre 05, 2025 10:27 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

TOLUCA, Estado de México.– El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, informó que el próximo lunes 22 de septiembre la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregará personalmente al Congreso local el documento de su Segundo Informe de Gobierno, en estricto apego a lo que establece la ley.

Tras cumplir con el trámite oficial, la Mandataria dirigirá un mensaje político en el Teatro Morelos, donde compartirá los principales avances de su administración.

Duarte Olivares adelantó que, además, se organizarán informes regionales en distintas zonas del Estado de México, con el objetivo de acercar a la población los logros alcanzados: ’Estamos definiendo las sedes; calculamos que pueden realizarse entre cuatro y cinco eventos de este tipo’, señaló.

Adelantó que los detalles logísticos se anunciarán más adelante.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Gobernadora Delfina Gómez presentará su segundo informe de gobierno el 22 de septiembre

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.