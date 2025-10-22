Gobernadora Delfina Gómez recibe 14 toneladas de ayuda humanitaria del SUTEYM para familias damnificadas

GEM y el SUTEYM unen esfuerzos solidarios para apoyar a comunidades afectadas por lluvias; se suman a las 254 toneladas enviadas a Hidalgo

Octubre 22, 2025 21:45 hrs.
Redacción › todotexcoco.com

TOLUCA, Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, acompañada de Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad, recibió un donativo de aproximadamente 14 toneladas de apoyo humanitario por parte del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), las cuales se van a sumar a las 254 toneladas enviadas a Hidalgo.

El donativo, conformado por víveres, alimentos y artículos de limpieza e higiene personal, será destinado a familias que resultaron afectadas por las recientes contingencias.

La entrega fue realizada por Herminio Cahue Calderón, Secretario General del SUTEYM, junto con el Comité Ejecutivo Estatal, como muestra de la solidaridad y compromiso de la clase trabajadora mexiquense con las causas humanitarias que impulsa la administración de la Gobernadora Delfina Gómez.

