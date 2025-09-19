Gobernadora Delfina Gómez respalda a más de 650 mil beneficiarias con este programa social

Con apoyos directos, creación de Centros LIBRE y programas de seguridad, el Gobierno del Estado de México impulsa el desarrollo y la dignidad de ellas

Septiembre 19, 2025 09:54 hrs.
Redacción › todotexcoco.com

TOLUCA, Estado de México.- ’En el Estado de México, ¡es tiempo de mujeres!’, afirma la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en un spot dedicado a quienes han sido prioridad desde el inicio de su administración.

Con el programa Mujeres con Bienestar, más de 650 mil beneficiarias mexiquenses han recibido apoyo directo para mejorar su calidad de vida. De cara a su Segundo Informe de Gobierno, la Mandataria destacó también la creación de 38 Centros LIBRE, en coordinación con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Estos espacios buscan impulsar la independencia, el empoderamiento y el bienestar de las mujeres, acercando servicios y acompañamiento en sus comunidades.

La Gobernadora Gómez Álvarez subrayó que se han destinado recursos históricos a acciones como el Operativo Violeta y los Senderos Seguros, con el firme compromiso de que todas las mujeres vivan con dignidad y seguridad.

A través de esta campaña, que comenzó el 15 de septiembre, la Gobernadora comparte los resultados de un trabajo constante para que las mexiquenses puedan desarrollarse plenamente en entornos seguros, bajo la convicción de que ’¡por el bien de todas y todos, primero las mujeres!’.

Este es el quinto spot de logros, que se suma a los ya presentados en materia de gobierno de territorio, seguridad, combate a la pobreza, generación de 191 mil empleos en la entidad, y transporte público, consolidando así una visión de gobierno cercano, con resultados palpables para las familias mexiquenses.

