Gobernadora Delfina Gómez toma protesta a la profesora María Esther Rodríguez Hernández como Secretaria de las Mujeres

Octubre 17, 2025
10:37 hrs.
Redacción
TOLUCA, Estado de México.– La Gobernadora del Estado de México,
Delfina Gómez Álvarez, tomó protesta de ley a Mónica Chávez Durán
como Oficial Mayor; a María Esther Rodríguez Hernández como
Secretaria de las Mujeres; a Carlos Brito Lavalle como Director del
Sistema Mexiquense de Medios Públicos; a Miguel Ángel Sánchez
González como Director del Instituto del Deporte del Estado de México y
a Armando González Zozaya como Director de Personal de la Oficialía
Mayor.
Mónica Chávez Durán es Licenciada en Derecho por la Universidad
Tecnológica de México y Maestra en Administración Pública por el
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). En el ayuntamiento
de Tlalnepantla fue Titular de la Unidad de Transparencia y Oficial Mayor
del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.
Hasta hoy se desempeñó como Secretaria de las Mujeres en el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, donde lanzó la campaña de
prevención de violencia digital ’En Redes, No Te Enredes’, inauguró 37
Centros LIBRE y Senderos Seguros e implementó el programa Unidas
Contigo para más de mil mujeres en los once municipios con alerta de
violencia de género, quienes reciben un apoyo anual de 9 mil pesos.
Entre las nuevas incorporaciones destaca María Esther Rodríguez
Hernández, se ha desempeñado como Profesora en Biología por la
UNAM con más de 30 años de experiencia como docente en educación secundaria técnica dentro del sistema SEP-SEIEM, donde se distinguió por su compromiso con la enseñanza científica y la formación de
jóvenes.
Por su parte, Carlos Brito Lavalle es internacionalista de formación. Se
ha desempeñado como Secretario Técnico de la Comisión de Radio,
Televisión y Cinematografía del Senado de la República, Director
General de Canal Once y Director General de Comunicación Social en el
IMSS Bienestar.
Asimismo, Miguel Ángel Sánchez González es Licenciado en Educación
Física por la Escuela Superior de Educación Física, con una destacada
trayectoria en el impulso del deporte y la actividad física en el EdoMéx.
Ha sido promotor de educación física en escuelas del municipio de
Texcoco, donde ha fomentado la formación integral de niñas, niños y
jóvenes a través del deporte.
El recién nombrado, Armando González Zozaya es Licenciado en
Relaciones Internacionales por la UNAM y Maestro en Gestión Pública
Aplicada por el ITESM, con especialización en administración pública, capital humano y presupuesto, destacando su labor como Director
General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa
Federalizada (FONE) en la Secretaría de Educación Pública.
Con estos nombramientos, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez
continúa con el compromiso de consolidar la transformación en
beneficio de más de 17 millones de personas que habitan en el Estado
de México.