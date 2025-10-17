Gobernadora Delfina Gómez toma protesta a la profesora María Esther Rodríguez Hernández como Secretaria de las Mujeres

TOLUCA, Estado de México.– La Gobernadora del Estado de México,

Delfina Gómez Álvarez, tomó protesta de ley a Mónica Chávez Durán

como Oficial Mayor; a María Esther Rodríguez Hernández como

Secretaria de las Mujeres; a Carlos Brito Lavalle como Director del

Sistema Mexiquense de Medios Públicos; a Miguel Ángel Sánchez

González como Director del Instituto del Deporte del Estado de México y

a Armando González Zozaya como Director de Personal de la Oficialía

Mayor.



Mónica Chávez Durán es Licenciada en Derecho por la Universidad

Tecnológica de México y Maestra en Administración Pública por el

Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). En el ayuntamiento

de Tlalnepantla fue Titular de la Unidad de Transparencia y Oficial Mayor

del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los

Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.





Hasta hoy se desempeñó como Secretaria de las Mujeres en el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, donde lanzó la campaña de

prevención de violencia digital ’En Redes, No Te Enredes’, inauguró 37

Centros LIBRE y Senderos Seguros e implementó el programa Unidas

Contigo para más de mil mujeres en los once municipios con alerta de

violencia de género, quienes reciben un apoyo anual de 9 mil pesos.



Entre las nuevas incorporaciones destaca María Esther Rodríguez

Hernández, se ha desempeñado como Profesora en Biología por la

UNAM con más de 30 años de experiencia como docente en educación secundaria técnica dentro del sistema SEP-SEIEM, donde se distinguió por su compromiso con la enseñanza científica y la formación de

jóvenes.



Por su parte, Carlos Brito Lavalle es internacionalista de formación. Se

ha desempeñado como Secretario Técnico de la Comisión de Radio,

Televisión y Cinematografía del Senado de la República, Director

General de Canal Once y Director General de Comunicación Social en el

IMSS Bienestar.



Asimismo, Miguel Ángel Sánchez González es Licenciado en Educación

Física por la Escuela Superior de Educación Física, con una destacada

trayectoria en el impulso del deporte y la actividad física en el EdoMéx.



Ha sido promotor de educación física en escuelas del municipio de

Texcoco, donde ha fomentado la formación integral de niñas, niños y

jóvenes a través del deporte.



El recién nombrado, Armando González Zozaya es Licenciado en

Relaciones Internacionales por la UNAM y Maestro en Gestión Pública

Aplicada por el ITESM, con especialización en administración pública, capital humano y presupuesto, destacando su labor como Director

General del Sistema de Administración de la Nómina Educativa

Federalizada (FONE) en la Secretaría de Educación Pública.



Con estos nombramientos, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez

continúa con el compromiso de consolidar la transformación en

beneficio de más de 17 millones de personas que habitan en el Estado

de México.