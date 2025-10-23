Gobernadora Delfina Gómez y DIFEM invitan al "trenzatón 2025"

TOLUCA, Estado de México.– Con el propósito de garantizar el bienestar de pacientes con cáncer, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez impulsa la campaña ’Trenzatón 2025’, para apoyar con pelucas a personas que padecen esta enfermedad. Como parte de esta iniciativa, invitó a la ciudadanía a donar su cabello los días 23 y 24 de octubre en la explanada del Teatro Morelos; el objetivo es lograr 500 pelucas.



’El cáncer es sinónimo de lucha, por ello me da mucho gusto ver que los mexiquenses tienen un corazón enorme y lo han demostrado en muchas ocasiones. Hoy toca demostrarlo aquí, en este Trenzatón’, expresó la Gobernadora Delfina Gómez.



La Mandataria estatal destacó que su Gobierno también cuenta con el programa ’Unidades colibrí’ con el que se brindan traslados gratuitos a personas que reciben tratamiento oncológico. Además, reconoció el trabajo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) para impulsar proyectos incluyentes y de integración social.



Karina Labastida Sotelo, Directora General del DIFEM, indicó que el ’Trenzatón 2025’ se desarrolla con la colaboración de las asociaciones AMANC, México Sonríe y Amoxkalli; así como del Poder Judicial, el Congreso estatal, el Deportivo Toluca, el ayuntamiento de Toluca y diversos Sistemas Municipales DIF.



’Cuando las alianzas son genuinas, se multiplican los resultados. Gobernadora Delfina Gómez, gracias por recordarnos que El Poder de Servir es estar donde la gente nos necesita con respeto, con cariño y con resultados’, indicó.



La personas interesadas en sumarse a esta causa pueden acudir al Teatro Morelos de 10:00 a 17:00 horas, o módulos itinerantes en diversos puntos de la entidad, que se pueden consultar en las redes sociales del DIFEM, tomando en cuenta los siguientes requisitos:



• Las trenzas deben medir al menos 10 centímetros (niños) y 20 centímetros (adultos).

• El cabello puede ser natural o teñido (con tonalidad uniforme).

• No se admitirá cabello en capas, maltratado o en mal estado.



También se realiza el Bazar ’Mi Proyecto de Vida’ con 60 módulos, donde artesanas, artesanos y productores ofrecen diversos artículos; lo recaudado será destinado a la adquisición de insumos y medicamentos para pacientes con tratamiento oncológico del Hospital para el Niño.



A este evento asistieron Martha Azucena Camacho Reynoso, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura mexiquense; María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín, Integrante del Órgano de Administración Judicial; Alvis Gorostieta Uribe, Titular del Voluntariado del Poder Judicial; Alix Mayen Maya, Titular del Voluntariado del DIFEM; además de integrantes de organizaciones civiles, donantes y beneficiarias.