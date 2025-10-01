Gobernadora Delfina Gómez y Presidenta Claudia Sheinbaum agilizan ayuda en Neza; 87% de calles ya sin encharcamientos

NEZAHUALCÓYOTL, Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se reunió con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Nezahualcóyotl para revisar la situación tras las lluvias atípicas del pasado fin de semana. Se informó que se aplica el Plan DN-III-E, ya se realiza el censo de personas afectadas y la limpieza de calles y casas. Además, esta misma semana comenzará el apoyo a quienes tuvieron daños en su patrimonio.



La Gobernadora Delfina Gómez agradeció el respaldo de la Presidenta Sheinbaum, al subrayar que su visita fortalece el trabajo coordinado en favor de las familias. Reconoció también la colaboración de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; de las alcaldesas de La Paz, Martha Guerrero Sánchez e Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz y de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo. Destacó que el Gobierno del Estado de México atiende a la población que más lo necesita y continuará con acciones de saneamiento y mejora urbana.



Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, si bien ya se han hecho múltiples obras en esa zona, en 15 días se tendrá definición con respecto de qué plan integral de obras es necesario para ayudar a todas las familias de la zona oriente del Estado de México.



Luego de más de 48 horas de trabajo continuo, se abatieron los niveles de agua en el 87 por ciento de las calles; únicamente 14 permanecen con afectación. La reducción de los encharcamientos permitió iniciar la fase de limpieza y desinfección de vialidades, viviendas y cisternas. Con 65 elementos de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), integrantes del Grupo Tláloc y Brigadas de Agua Limpia, se avanza en el lavado y desinfección en la colonia Evolución, Vicente Villada y Metropolitana segunda sección.



En las colonias que aún presentan encharcamientos se trabaja con cinco equipos de presión succión Vactor, seis camiones cisterna, un minicargador, un equipo especializado de 8 pulgadas y el de gran capacidad ’Goliath’. Además, opera el cárcamo Vicente Villada y continúan los trabajos de desazolve de las redes de drenaje para retirar obstrucciones.



A la reunión asistieron Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación; Ariadna Montiel Reyes, Secretaria de Bienestar; Jesús Antonio Esteba Medina, Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; Leticia Ramírez Amaya, Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social; Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil; Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; así como Adolfo Cerqueda Rebollo, Martha Guerrero Sánchez y Aleida Alavez Ruiz, alcalde y alcaldesas de Nezahualcóyotl, La Paz e Iztapalapa, respectivamente.