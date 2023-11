CÁMARA DE DIPUTADOS, Ciudad de México.- La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que la juventud es sinónimo de ideas nuevas y transformación; por ello, los invitó a trabajar de la mano en su administración para la construcción de un mejor Estado de México.



’Lo más importante es la participación ciudadana. Si un gobernante no escucha a su pueblo, si un gobernante no reconoce de primera mano las fuentes necesarias que tiene cada comunidad, está realmente ajeno a lo que es la necesidad de su pueblo’, explicó.



Al participar en el XXXI Congreso de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública (ANECPAP), anunció que próximamente se presentará el Plan de Desarrollo del Estado de México, por lo que invitó a los jóvenes a participar con propuestas.



La Mandataria estatal recalcó que este evento no solo representa un espacio para el intercambio académico, sino también es una muestra muy clara de compromiso, además de la dedicación que tiene de la juventud, para cumplir un mejor futuro en nuestro querido Estado de México y, por qué no decirlo, a nivel nacional.



Durante su ponencia, intitulada Participación Ciudadana, la cual se realizó en el Auditorio ’Aurora Jiménez de Palacios’, de la Cámara de Diputados Federal en San Lázaro, la Maestra Delfina Gómez subrayó que la participación de la ciudadanía es importante, pero en particular la de los jóvenes es crucial para enfrentar los desafíos de la construcción de un Estado de México más próspero y justo.



’Hoy nos enfrentamos a diversos retos como administración. Reconocemos que en las áreas que debemos de trabajar juntos, no solamente la sociedad adulta, sino también los jóvenes, es principalmente en la seguridad, en la economía, en el desarrollo de bienestar social, porque son acciones que, insisto, solamente se van a fortalecer con la participación ciudadana’, resaltó.



Al hablar sobre el ejercicio de la participación del pueblo, comentó que por primera vez en la historia de las administraciones estatales, su gobierno dio inicio a las Audiencias Ciudadanas, siendo la primera en el Palacio de Gobierno, donde estuvieron presentes los 18 secretarios estatales y donde fueron atendidas mil 500 mexiquenses, quienes expusieron peticiones y necesidades, cuyas respuestas las está trabajando el gabinete.



Refirió que su administración impulsa también otros mecanismos de participación como los foros, los encuentros, las redes sociales. ’Un ejemplo de ello es precisamente fortalecer lo que nosotros llamamos en la transformación: el Humanismo mexicano, que no es otra cosa que entender que todos somo colaboradores, que todos somos partícipes para lograr una meta o un bien común’, subrayó.



La Gobernadora Delfina Gómez agregó que su gobierno busca fomentar la justicia, la pluralidad, la inclusión, la austeridad y la honestidad, donde el mayor énfasis está en la población más pobre y más necesitada.



’Tenemos que ser un gobierno en donde sea del pueblo, para el pueblo y con el pueblo y que también sea participativo’, finalizó.



Acompañada por estudiantes, profesores y diputados federales, la Gobernadora Delfina Gómez, recibió un reconocimiento como agradecimiento a su participación de Angélica Azucena González Osorio, Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de la ANECPAP.



La Maestra Delfina Álvarez participó en una sesión de preguntas y respuestas de parte de los estudiantes, quienes mostraron interés sobre el inicio de su vida y trayectoria política, además de algunas obras de gobierno.