Gobernadores impresentables hacen campañas por elecciones en Hidalgo

Los gobernadores de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y de Michoacán, Silvano Aureoles, respaldaron a sus candidatos y partidos a las presidencias municipales de Hidalgo este fin de semana.



Cuauhtémoc Blanco acompañó al candidato por la presidencia municipal de Huejutla, Daniel Andrade a quien respaldó su proyecto político además de reconocer su trabajo en la región en el municipio por más de 5 años lo que dará el triunfo del aspirante pesista. Blanco en su mensaje invitó a la militancia a cuidar y proteger el voto, además de mantener cuidado de la guerra sucia que previo al 18 de octubre existirá y que hace a la política como más sucia que el fútbol.



’Estoy muy contento de estar por primera vez en Huejutla, debemos de acabar con corrupción que se vive con algunos gobiernos en el país, hay muchas necesidades que le gente tiene y hay que trabajar para ayudarles. En la política siempre hay calumnias, a Dany Andrade le aconsejo que aguante y al final la gente toma las mejores decisiones y en esta elección tanto él como su planilla son los mejores perfiles’, dijo. En tanto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, denunció en Tula que el sistema político tradicional mantiene prácticas como las dádivas o la compra del voto por lo que llamó a no seguir a esos personajes, ahora con los denominados Servidores de la Nación del gobierno federal.



<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Hoy tuve el gusto de acompañar a las y los candidatos de la coalición PRD-PAN en Hidalgo, con quienes coincidimos en la convicción de que la mejor fórmula para enfrentar los retos de México es la suma de esfuerzos y talentos. <a href="https://t.co/aS6EpafBDG">pic.twitter.com/aS6EpafBDG</a></p>— Silvano Aureoles (@Silvano_A) <a href="https://twitter.com/Silvano_A/status/1315399619048869889?ref_src=twsrc%5Etfw">October 11, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Sabemos cómo están las cosas a nivel nacional y cómo se refleja en los estados, la sociedad debe tener los ojos puestos en los llamados Servidores de la Nación, ese ejército electoral del presidente, pagado por el erario público, es crítico; nos quejábamos en los peores momentos del régimen priista en el uso de recursos para inducir la voluntad electoral, pero ahora hay un ejército y nómina de 15 millones de personas para estar al servicio del régimen, debemos estar muy atentos, por eso la vigilancia muy estricta, porque eso de que es guardián de las elecciones no es para cuidarla, sino para hacer trampa, en virtud del dinero que se entrega está el universo de beneficiarios, vamos a estar muy atentos, darle seguimiento puntual a lo que suceda y ubicar la labor de estas personas, hoy no está en riesgo q se caiga el sistema o que el INE no haga bien el trabajo, el problema es la nómina del presidente’, manifestó. Silvano Aureoles Conejo aseguró que están atentos y monitoreando el tema de su candidato a la presidencia municipal de Pachuca, Isidro Pedraza Chávez, quien resultó positivo a covid-19, pues esperan su pronta recuperación y que se incorpore al cierre de campaña ya que tiene gran posicionamiento entre el electorado. En Pachuca, el ex árbitro mexicano Armando Archundia Téllez acudió en apoyo a la fórmula Ricardo Crespo Arroyo y Guadalupe Orona Urías, contendientes a la alcaldía de esta ciudad por la asociación Por Amor a Pachuca.