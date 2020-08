Gobernadores que asistieron a fiesta con más de 500 invitados piden renuncia de Gatell "por irresponsable"

Si existiera una definición para la doble moral, seguramente incluiría la ideología panista. El pasado viernes 9 gobernadores firmaron una carta donde solicitaron la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatell; 8 de los firmantes sin embargo, asistieron días antes a una fiesta organizada por Diego Sinuhe, misma de la que se difundió, hubo más de 500 invitados, en plena pandemia y sin medidas sanitarias estrictas.



Mediante un comunicado, nueve de los diez gobernadores de oposición que integran la Alianza Federalista solicitaron la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell pues dicen que su estrategia para manejar y contener la pandemia de COVID-19 ha fallado.



’Los Gobernadores de 40 millones de mexicanos y mexicanas, demandamos al Gobierno Federal la salida inmediata de Hugo López-Gatell y que se ponga al frente, a un experto en la materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de esta crisis de salud tan grave como la que estamos atravesando’, dijeron en un comunicado.



Los mandatarios aseguran que en los 5 meses que han transcurrido en el país acompañado de la pandemia el gobierno federal no ha corregido los errores en su estrategia de Salud la cual dijeron ’no ha dado resultado y que ha costado la vida a decenas de miles de mexicanos’.



Añaden "Al frente del control de la epidemia debe estar alguien que -además de ser especialista en la materia- sea sensible, inteligente y con un alto sentido de responsabilidad, cualidades de las que consideran carece el subsecretario de Salud y vocero de la estrategia del gobierno contra la COVID-19".



Los gobernadores de los partidos PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y un independiente acusan que el gobierno federal ha tratado de trasladar la responsabilidad del manejo de la epidemia a los gobiernos estatales y municipales, aduciendo la falta de coordinación al emplear el semáforo y la falta de recursos extraordinarios.



Los mandatarios que firman el comunicado e integran la Alianza Federalista son:



Martín Orozco Sandoval, gobernador de Aguascalientes.



Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila.



José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima.



José Rosas Aispuro Torres, gobernador de Durango.



Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato.



Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.



Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán.



Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León.



Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.



El subsecretario de Salud López-Gatell respondió a la carta firmada por los gobernadores y dijo que respeta su opinión pero hizo hincapié en que de acuerdo a lo que establece la ley General de Salud, la responsabilidad de atención a la epidemia es compartida con los gobernadores.



El subsecretario subrayó el hecho de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se deslindara en su cuenta del Twitter de la referida carta bajo el argumento de que no se le consultó, lo que dijo que es un indicador de la forma en que fue elaborada.





Con relación al Comunicado emitido hoy por los integrantes de la #AlianzaFederalista, donde se plantea, entre otras cosas, la renuncia de @HLGatell, el gobernador @Javier_Corral aclara que no participó de la discusión ni conoció el texto en el que, por error, se incluyó su firma. — Gobierno Chihuahua (@GobiernoEdoChih) August 1, 2020



Por separado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ofreció un mensaje en el que reiteró su exigencia para la renuncia del subsecretario de Salud.



Alfaro, quien endeudó al estado con la compra de 1.6 mil millones para pruebas patito y destinó 108 millones 129 mil pesos a medios de comunicación, aseguró que los gobernadores de los estados han enfrentado la pandemia “solos” y que lo único que ha hecho López-Gatell “es generarnos problemas, generarnos complicaciones y generar información cruzada que en nada ayuda a enfrentar la pandemia”.

.

Cabe mencionar que en el caso de Nuevo León desde marzo el gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón ejecutó toques de queda en diversas zonas del estado, siendo en su momento desproporcional a la fase que vivía la pandemia en México y sin llegar a obedecer la opinión técnica del gobierno federal que desde el inicio de la contingencia López-Gatell enfatizó la prohibición de los toques de queda en el país.



Sin embargo, pese a la crisis sanitaria y su situación actual de inseguridad, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, organizó el pasado viernes una fiesta para los funcionarios y gobernadores de Aguascalientes, Michoacán, Nuevo León, Durango, Coahuila, Tamaulipas, y Colima.



Iniciamos la Reunión Interestatal #COVID19 desde la Alhóndiga de Granaditas en #GTO Capital, con el fin de analizar y revisar las opciones para enfrentar juntos, los efectos de la contingencia sanitaria. #UnidosSomosGrandeza pic.twitter.com/Ie4hYACKKh — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) July 24, 2020



De acuerdo con el portal SIN EMBARGO, el gobernador del estado ofreció un banquete a sus homólogos de los demás estados, amenizada por una estudiantina.



Durante el transcurso del día implementaron un operativo de seguridad en los jardines de San Gabriel de Barrera ubicado en la capital del estado, donde aproximadamente 500 personas convivieron después de la reunión de los funcionarios.



