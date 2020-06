Gobernadores rebeldes profundizan su ruptura con AMLO y Dante Delgado le advierte: si siembras vientos, recogerás tempestades

Durante los últimos 18 años Andrés Manuel López Obrador tuvo dos aliados inseparables: Alberto Anaya del PT y Dante Delgado de Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano.



Ambos le conocen más que su modo de andar. Ellos si saben de qué ha vivido el tabasqueño a lo largo de esos casi dos decenios. Y quienes y por qué están detrás de López Obrador. Los dos le aportaron más que apoyo político, ideológico y económico en este tiempo.



Y como en todo pleito familiar, hoy el rompimiento entre el senador Dante Delgado y el presidente Andrés Manuel López Obrador nos anuncia importantes y fuertes revelaciones.



Por lo pronto, y como cuña del mismo palo, el senador Delgado, creador y líder vitalicio de Movimiento Ciudadano ya le advirtió a AMLO que, si quiere pleito, pleito tendrá.



No hay duda que eso le indicó el senador desde el encabezado de su segunda carta pública, ésta emitida durante el explosivo fin de semana pasada.



’Andrés Manuel, quien siembra vientos, recoge tempestades’.



En un lenguaje de tu a tu, es decir, entre iguales, el senador Delgado le recuerda a AMLO que le sabe todo. Que lo conoce al desnudo, políticamente hablando.



’Andrés Manuel, en tres campañas te dimos, para tus candidaturas a jefe de gobierno y las dos a la presidencia, todo lo que te pudimos haber dado: ideas progresistas para tu plataforma electoral, recursos económicos, nuestras prerrogativas en radio y televisión y un respaldo total, llegando al extremo de organizar el estrado, con un foro de solemnidad, incluyendo el emblema del águila juarista, banda, tribuna y silla presidencial cuando el 20 de noviembre de 2006 rendiste protesta como presidente legítimo en el zócalo de la capital… te acompañamos en tus recorridos por la república



’En esos interminables recorridos por el país… fueron tantas vivencias, siempre de solidaridad contigo, que espero que no sea necesario hablar de las más comprometedoras’.



Desde esa posición de cercanía, de condición de iguales, el senador Delgado le recrimina a López Obrador haber emprendido una campaña contra Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano.



’Me indigna especialmente la campaña que, desde hace siete años, iniciaste contra Enrique Alfaro, aun cuando él te respaldó en 2006 y 2012’, se duele Delgado.



Y le recuerda que ni él, ni Alfaro ni Movimiento Ciudadano lo acompañaron en su tercera campaña presidencial porque ’habría sido indigno y aberrante después de cinco años de recibir solo agravios de tu parte’.



Y le recrimina que al final, al llegar a la Presidencia, terminó siendo una absoluta contradicción porque los de la mil veces denunciada por él mafia del poder, ahora son sus principales asesores.



’… la tienes a tu lado’, afirma.



Le pide: ’recupera para bien de México tu sentido de oportunidad’.



Y denuncia que ’el único funcionario que al menos dos veces a la semana hace trabajo político electoral eres tú: descalificas, ofendes, lastimas y atacas a quienes consideras tus adversarios, llegando hoy al absurdo de convocar a la protesta, en la que incluso propones guardar sana distancia, contra el gobernador de Jalisco.



’Dices que lo tuyo no es la venganza. Demuéstralo deteniendo la insurrección que alentaste en contra de Enrique Alfaro.



’No olvides que el que siembra vientos recoge tempestades’, concluye



Alfaro lo acusa



Casi en el mismo tono, el gobernador del MC de Jalisco, Enrique Alfaro, no se anduvo por las ramas para decir la noche del jueves anterior que ’yo no se hablar de otra forma: le pido al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá estén midiendo lo que están haciendo, el daño que están generando al país con este ambiente de confrontación porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo…’



Alfaro se refería a los ataques de grupos encapuchados ajenos al estado -luego se sabría que de 22 detenidos unos eran de Yucatán, otros del Estado de México, otros de la Ciudad de México- dirigidos al Palacio de Gobierno donde quebraron puertas, rompieron vidrios asaltaron oficinas, quemaron banderas y dos patrullas, lesionaron a 6 policías y prendieron fuego a uno de ellos.



En la cabeza de ese ataque apareció Jesús Torres un sujeto que en sus redes sociales aparece rodeado de armas de largo poder y con un mensaje: ’Yo Jesús Torres tengo un chingo de armas para defender a Morena y a López Obrador… por lo pronto participo activamente en Jalisco qué procede????’.



Torres participó activa y públicamente en Mexicali los embates contra la construcción de la cervecera Constellation Brands que finalmente fue cancelada luego de tener casi la mitad de avance y que canceló una inversión de varios miles de millones de dólares.



Este sujeto pregona en sus redes su cercanía a Morena en actos encabezados por el mismo López Obrador.



AMLO rechazó en la mañanera del viernes tener algo que ver con los ataques y desmanes en Guadalajara y pidió al gobernador Alfaro mostrar pruebas de sus acusaciones, como si se necesitaran.



Monreal entra al quite



En este contexto de ruptura política, acusaciones y advertencias, Ricardo Monreal líder de la mayoría de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, expresó su preocupación por lo ocurrido en Jalisco y pidió al gobernador Enrique Alfaro, a reencauzar y privilegiar las relaciones interinstitucionales como un ejercicio de colaboración entre el Estado y la Federación.



Ello, luego de los disturbios en Guadalajara como reacción al asesinato del joven Giovanni López por parte de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos hace un mes.



El zacatecano le sugirió a Alfaro no profundizar las diferencias y evitar confrontaciones y polarización, ’porque esto puede producir mayor encono, y división ciudadana.’



Le recordó que él fue gobernador y sabe que estas manifestaciones son inesperadas, y surgen de la irritación de la gente, pero que si tiene pruebas de que no fue así, estas deben ser presentadas antes que acusar a otras instancias de ello.



E insistió en sugerir caminos de entendimiento racional e inteligentes, y de apoyo recíproco entre Estado y Federación, ’para evitar entrar en callejones sin salida, pues el Estado de Jalisco no lo merece’.



Gobernadores piden audiencia con AMLO



Reunidos durante el conflictivo fin de la semana en Tequila, Jalisco, los gobernadores de Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Durango, Nuevo León y Colima pidieron un urgente encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador para analizar el proceso de reactivación económica.



Le recordaron que en estas entidades hay 35 millones de habitantes y representan el 30 por ciento del PIB nacional.



’Los estados aquí presentes somos protagonistas como motores económicos del país en las últimas décadas; por ello, es importante señalar que esta invitación la llevamos en el seno de la Región Bajío-Centro-Occidente’, dijo el gobernador de Guanajuato.



Evidentemente que en este encuentro se habló en corto de lo ocurrido en Guadalajara el jueves anterior, y de lo que ello pudiera representar para cada uno de los participantes.



