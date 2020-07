Gobierno de 4t aniega apoyo a la vivienda y reprime a chimalhuacanos

Chimalhuacan, Mex.-En febrero del año en curso se llevó a cabo una reunión entre Román Guillermo Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Carina Arvizu Machado, Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, y el Presidente Municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez. En dicha reunión el Secretario de SEDATU señaló que Chimalhuacán era parte de las 100 ciudades que formaban parte del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), por lo que el municipio tendría una inversión de 36 millones de pesos para acciones de vivienda, mediante la modalidad de subsidio al 100%, señalando de manera puntual que no habría inversión de ninguna otra instancia.

Las autoridades municipales elaboraron un padrón de cerca de 440 familias, mismo que se le hizo llegar al secretario, quien al recibirlo indicó que la petición fuera atendida por la Subsecretaría y gente de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), sin embargo, la Subsecretaría no atendió dicha petición.

Por otro lado la respuesta a dicha petición por parte de la Mtra. Edna Elena Vega Rangel, Directora General de la CONAVI, fue que debido a modificaciones a las reglas de operación, no sería posible la modalidad de subsidio al 100%, argumentando que para hacer rendir el presupuesto se hará a través de la intervención de empresas que se encargarán de hacer llegar los apoyos al municipio.

Es importante destacar que las modificaciones mencionadas no existen por lo que la respuesta dada por Edna Elena Vega Rangel no puede ser tomada como real. Además el Gobierno Federal plantea hacer llegar los apoyos a través de empresas privadas quienes para poder brindar el subsidio solicitarán a los ciudadano que cuenten con un crédito con tasa de interés, por lo que los beneficiarios tendrán que hacer un esfuerzo y endeudarse para poder pagar un porcentaje del apoyo que solicitaron.

Un dato importante es que durante varias administraciones municipales miles de familias se vieron beneficiadas por este programa sin ser condicionados con requisitos que vieran afectados sus bolsillos como los son los que ahora se han establecido de manera arbitraria.

Por estas razones vecinos de Chimalhuacán se manifestan ante la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano exigiendo que el subsidio se asegure al 100% para el programa de vivienda y entregarse directamente a los interesados sin intermediarios como empresas impuestas y sobre todo sin exigir requisitos que en vez de beneficiar afecten a la economia como lo son adquirir créditos que endeudaran a los chimalhuacanos.

Agregado a esto los vecinos que se manifestaban pacíficamente que sólo contaban con cartulinas y lonas con las exigencias antes mencionadas fueron intimidados por elementos de seguridad altamente armados y equipados para que dejaran de pedir algo que por derecho les corresponde.