Gobierno de Acolman anuncia que iniciará denuncia penal por omisión de funciones en contra de ministerio público Federal de Texcoco

Acolman, Méx., a 7 de mayo del 2020.- En conferencia de prensa el gobierno municipal de Acolman que encabeza Rigoberto Cortés Melgoza, anunció que en breve iniciarán una denuncia penal en contra del Ministerio Público Federal con sede en Texcoco por el delito de omisión, por los hechos ocurridos el pasado lunes cuando cinco policías municipales de Acolman, presentaron a tres sujetos con una pipa con gas LP quienes no pudieron acreditar la procedencia del combustible y se negó a recibir a los imputados.



Jacobo Reyes León, comisario de seguridad ciudadana del municipio de Acolman, acompañado del presidente municipal Rigoberto Cortés Melgoza, dieron a conocer que los 5 policías municipales que el pasado lunes 4 de mayo detuvieron a tres sujetos que viajaban en una pipa con gas, de la empresa ’Multirregional’, en las inmediaciones de la colonia los Ángeles Totolcingo, realizaron su trabajo sin ningún acto de corrupción.



Con un video, el jefe policiaco demostró que a la hora de la detención de los trabajadores de gas, se les hizo de su conocimiento que su detención había sido por no traer ningún documento que acreditara la procedencia legal del hidrocarburo, por lo que se les leyeron sus derechos constitucionales y posteriormente fueron trasladados a la agencia del ministerio público federal de la Fiscalía General de la Republica en Texcoco.



Aseguró que al llegar a este centro de justicia, los elementos hicieron de su conocimiento al ministerio público en turno, al Licenciado Guillermo Domínguez, que pondrían a disposición a tres personas y una pipa con gas por no contar con los documentos que acreditaban la legalidad del combustible, pero él titular de esta dependencia de justicia, les señaló a los elementos de seguridad, que no podían hacer la puesta a disposición porque ya existía un problema con un sindicato de gaseros y les pidió que los trasladaran al ministerio público Federal de Tlanepantla.



Esto provocó que a las afueras de esta fiscalía se reunieran más de 200 trabajadores y representantes de gas Lp y piperos que transportan agua, para agredir físicamente y verbalmente a los policías a quienes también señalaron de extorsionadores, posteriormente los gaseros junto con la policía de Texcoco se los llevaron al ministerio público de la fiscalía general de justicia del estado de México para presentarlos.



Para el presidente municipal de Acolman y el comisario de seguridad ciudadana, las falsas acusaciones que se han hecho en medios de comunicación y en redes sociales en contra de la policía, son producto de la omisión del ministerio público federal.



’Esta no es la primera vez que el ministerio público federal nos hace esto, ya que el 31 de agosto del 2019 agarramos y pusimos a disposición a dos sujetos que estaban en un ducto con 6 mil 800 litros de hidrocarburo robado y los dejó en liberta en 24 horas, y luego me hablaron para que cambiara mi IPH, porque el hidrocarburo presentado se había evaporado’ dijo el comisario de Acolman.



Finalmente, Jacobo Reyes León dijo que los policías municipales sí fueron puestos a disposición del ministerio público del fuero común de la FGJEM para que deslindaran su responsabilidad.



’Por eso esperamos tres días para dar a conocer los hechos reales, hasta que el ministerio público del fuero común, nos indicó que los elementos involucrados en este asunto no tuvieron ninguna responsabilidad’, finalizó.