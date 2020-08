Gobierno de Adela Román: humanitario, sensible y comprometido con Acapulco, señalan porteños

La alcaldesa Adela Román Ocampo inauguró y entregó las llaves de una vivienda digna para tres niños huérfanos en la calle Tierra Blanca de la colonia Ampliación Sinaí; ahí refrendó su compromiso con los que menos tienen y agradeció el apoyo desinteresado de empresarios y constructoras que contribuyeron para la edificación.



Román Ocampo destacó que, al conocer la historia de los niños Rosa Naomi y José Luis, de apellidos Marín Bernal, así como José Humberto Bernal Gallegos, su gobierno decidió contribuir y a través del patronato del DIF Acapulco y el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Armando Javier Salinas, atendieron el llamado, se percataron que los infantes habitaban en condiciones ’paupérrimas’ y decidieron realizar las gestiones para la construcción de un techo digno.



’Esta casa se hace con el esfuerzo de gente que está consiente que, si no nos convertimos en una sociedad hermana, fraterna, solidaria, vamos a pasar por la vida sin importarnos por el dolor ajeno, este país requiere de gente como ustedes compañeros, compañeras, de gente generosa y solidaria; son trabajadores, son funcionarios que no tienen los grandes sueldos, que no son gente millonaria, pero son gente generosa que sintió su dolor’, destacó la primera edil del municipio.



Exhortó a los niños beneficiados a luchar por sus sueños y ser personas de bien, ’nadie es tan pobre como para no poder lograr sus sueños, no siempre el dinero lo es todo en la vida’, aseveró la alcaldesa.



Por su parte, la titular del DIF Acapulco, Adriana Román, expresó que gracias al esfuerzo solidario de empresarios y empresas constructoras, se cumplió el sueño de estos menores que meses atrás perdieron a su madre, su hogar y quedaron desamparados.



Luego de fungir como uno de los promotores de este proyecto de solidaridad, el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Armando Javier Salinas, informó que con el apoyo de las empresas Constructora e inmobiliaria Siete, Grupo Confort de Arquitectura y Construcción, y el arquitecto Jacinto Pérez Machuca, así como la ayuda solidaria de funcionarios municipales como Felipe Camacho y Ponciano Bustos, lograron que la edificación fuera una realidad.



En detalles técnicos, compartió que la construcción consiste en una superficie 40 metros cuadrados, una loza de segmentación, muros de panel y una estructura tubular y lámina galvanizada, un sanitario que cuenta con un sistema de biodigestor y su registro para el mantenimiento, además de un sistema eléctrico.



A nombre de los beneficiados, la señora María Elena Castrejón Hernández, tía de ellos, agradeció el apoyo otorgado a sus sobrinos por parte de autoridades y empresarios.



Finalmente, la presidenta municipal verificó los trabajos e informó que además de la vivienda, los niños serán incluidos en el programa ’Apóyame, Mi Educación Está en Tus Manos’, que promueve este Gobierno a través del DIF Acapulco; asimismo, se realizó la entrega de obsequios y despensas por parte de trabajadores del patronato para Rosa Naomi, José Luis y José Humberto.