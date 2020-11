Gobierno de Alfredo del Mazo miente en las cifras de contagios y muertes por COVID19

No entendemos los mexicanos, esta semana hemos roto un récord de más contagios en un solo día lunes hubo 10mil 700 y miércoles 10 mil 500 y todavía sigue siendo Ecatepec y Netzahualcóyotl los municipios con más alto índice de contagios a nivel nacional.



El Estado de México señala que se dieron 65 mil altas sanitarias, pero no dice la verdad de que se tienen ya más de 14 mil defunciones, 103 mil casos positivos y dicen que solamente hay una ocupación del 47% en camas. ¡Ojalá que se haga obligatorio el uso del cubrebocas!. Así muchos entenderán cuando les cueste pagar fuertes multas.



Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobernación, reconoció ante el mismo presidente López Obrador que ’el 2020, es el año dónde se han cometido el mayor número de homicidios contra periodistas en la última década’- Hasta la fecha van 38 informadores asesinados (2 en 2018; 17 en 2019 y 19 este año) lo peor es que solo un 5%de éstos han sido aclarados o sea 2. ¿ya se acabó la impunidad? Desde el 2010 hasta la fecha han muerto 138 periodistas en México y el 30% en la administración de la 4T.



El Ayuntamiento de Coacalco, solamente permitirá la instalación de los 4 grandes tianguis navideños, que se ponen cada año y son de 500 puestos cada uno; sólo podrán ponerse los viernes, sábado y domingo y no diariamente como lo venían haciendo, esto motivado por la pandemia, esperan disminuir los contagios y para ello le exigirán tanto a los comerciantes como al público que asista ¿UTILICEN EL CUBREBOCAS!