Gobierno de AMLO presentará plan de emergencia por coronavirus

Ciudad de México. 23 marzo, 2020.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes que el martes se presentará un plan de emergencia sanitaria para combatir el COVID-19, tras confirmarse 316 casos positivos en el país.



’Mañana se presentará en el informe de salud y presentaremos el plan para que la población lo conozca y también para dar más tranquilidad al pueblo; estamos preparados’, dijo López Obrador durante su conferencia de todos los días en Ciudad de México.



El mandatario explicó que el martes darán a conocer dos planes en materia de atención a posibles enfermos del coronavirus.



Tanto lo que ’se prepara y que se va a llevar a la práctica en su momento el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con la participación de los Gobiernos estatales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Además de un plan especial emergente en el que participarán las Fuerzas Armadas, es decir, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).



El domingo, López Obrador informó que el Ejército y la Marina manejarán 10 hospitales recién terminados para atender a pacientes enfermos de coronavirus, en caso de ser necesario.



Explicó que en ese escenario habría dos formas para atender a la población: en hospitales y centros de salud del Gobierno y con un programa emergente a cargo del Ejército y la Marina.



López Obrador se reunirá con gabinete de Salud



López Obrador dijo que este lunes se reunirá con el Gabinete de Salud y que su Gobierno se ’está preparando bien, pero sin adelantar vísperas para no afectar más de la cuenta la economía’.



Recordó que ’hay millones de mexicanos que viven al día’.



’Entonces tenemos que cuidar la salud y al mismo tiempo cuidar la economía y por eso le estamos haciendo caso a los técnicos, médicos y científicos, no haciéndole caso a politiqueros que no saben ni de política’, denunció.



Sobre la parte económica, el mandatario dijo que también su Gobierno ya elabora un plan distinto a las recetas que se aplicaban en época de crisis en anteriores administraciones.



’Siempre se recurría a créditos, al Fondo Monetario Internacional (FMI). Nosotros no tenemos la necesidad de hacerlo, tenemos reservas, ahorros y podemos financiar nuestro desarrollo’, apuntó.



En su informe más reciente, las autoridades sanitarias de México confirmaron 316 contagios de COVID-19, un alza de 65 casos frente al reporte anterior.