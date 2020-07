Gobierno de Chiautla adquirió cinco patrullas para fortalecer la seguridad

A fin de proteger el patrimonio de la ciudadanía chiautlense, y bajar los índices e inhibir el delito, el ayuntamiento adquirió cinco patrullas nuevas para Seguridad Pública de Chiautla, además se restauraron tres vehículos para aumentar los patrullajes, sumándose una unidad de Protección Civil equipada, sumándose a las dos ya existentes; dichas acciones permiten que se cumplan los compromisos adquiridos.



Entre tanto, en presencia de la Síndico Municipal; Comisario Esteban Bautista y, de Protección Civil Luis Daniel, el presidente municipal José Miguel Aguirre Ruiz, en la explanada frente al palacio Municipal de Chiautla, como parte de la conmemoración del -Bicentenario- de la demarcación como Libre y Soberana del Estado de México, inspeccionó el parque de vehículos que se han venido adquiriendo y rehabilitando, como cinco patrullas nuevas, dos Pick Up y tres automóviles, más las tres unidades restauradas en general, lo que permitirá incrementar patrullajes en las poblaciones y barrios de la localidad.



Aunado a ello, el municipio adquirió una pipa para distribuir agua potable a familias donde no cuentan con este vital liquido, indispensable para los servicios prioritarios del hogar, así mismo, obtuvo un camión tipo Vactor para el desazolve de las redes de drenaje; pluma que permitirá para la rehabilitación del alumbrado público; automotor cisterna para Bomberos, entre otros.



De esta manera, los habitantes y vecinos de la región de Chiautla, tuvieron la oportunidad de constatar la inversión y acciones que ha venido realizando el ayuntamiento en beneficio de la ciudadanía, compromiso que con anterioridad se adquirió, ahora es una realidad a pesar de que al inicio de la administración no se contó con ningún recurso.



Además, el edil Aguirre Ruiz, exhortó a evitar aglomeramiento general pues el riesgo de contagio continua, por lo que se insiste en que todas las personas deberán estar en sus casas y sólo salir para adquirir lo indispensable, como alimentos en uno de los casos.



Por último, se vuelve hacer un llamado al comercio por parte de las autoridades, que le asisten para llevar a cabo la suspensión temporal de establecimientos y lugares que desarrollen actividades consideradas como ’no esenciales’. o sea, se vigilará más estrechamente a los establecimientos que no sean prioritarios.