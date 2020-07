Gobierno de Chiautla llega al Bicentenario con intenso trabajo

A consecuencia de la Fase 3 de la pandemia, donde el semáforo en rojo es alerta máxima, y a fin de evitar el virus SARS-CoV-2, y que se debe seguir con las reglas preventivas, es por dicho motivo, sostuvo el presidente municipal de Chiautla, Dr. José Miguel Aguirre Ruiz, que la conmemoración de los 200 años -Bicentenario- de la localidad serán las actividades de forma virtual.



Comentó el alcalde que, desde hace días se han venido presentando diversas capsulas transcendentales e históricas de vecinos y sitios dentro de las poblaciones, esto a través de las redes sociales del ayuntamiento. Se llega al -Bicentenario- con intenso trabajo, realizando múltiples obras de beneficio social y colectivo, estas acciones de la mano con las autoridades auxiliares de cada una de las comunidades.



Se atiende, sobre todo, los servicios generales del ayuntamiento de Chiautla, continua con distribución de agua potable a hogares y familias que no cuentan con la red de vital liquido, así como la administración continúan previniendo con las precauciones y recomendaciones sanitarias, frente a la Fase 3 de la pandemia Covid-19 con el semáforo de alerta sanitaria en color rojo.



Desde un principio, que el Gobierno de México dio a conocer sobre la pandemia del virus SARS-CoV-2, mejor conocida como COVID-19, el abastecimiento de agua en pipas, en un trabajo coordinado continúan con el abasto de agua en los hogares donde la escasez es constante.



Al respecto, el edil Aguirre Ruiz, recordó lo que significa Chiautla en la zona oriente y del Valle de México, que se encuentran en alerta máxima y únicamente, son permitidas las actividades económicas esenciales, en funcionamiento con estrictos niveles de protección y sanidad, lo que ha motivado que esta administración dentro de la conmemoración de actos festivos del -Bicentenario- se estén realizando virtualmente.



Por lo que el alcalde, José Miguel Aguirre Ruiz, insiste a la población en mantener las recomendaciones, tal como lo ha estado pidiendo el Gobierno de México y gobernador Alfredo del Mazo Maza; a fin de mitigar los números de contagios por coronavirus. Ante la pandemia de inmediato se implementó programas alimentarios, uno es el de los Comedores Comunitarios y el otro Canasta Básica de verduras a bajo costo.



Luego de quince semanas consecutivas del COVID-19, el Gobierno de Chiautla hace un llamado a las autoridades auxiliares de cada población que extiendan las prevenciones sanitarias, así en evitar que los vecinos realicen aglomeraciones y, que los negocios cumplan con las normas de salud.



En este contexto se debe evitar lo siguiente: usar cubre bocas rasgados o húmedos, tocarlos en la parte frontal o interna, enrollarlo o doblarlos y volverlos a utilizar, ya que el virus puede quedarse en el material y contagiar este padecimiento

Con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a que es posible que las personas infectadas por este coronavirus y que no presentan síntomas lo transmitan, al no protegerse adecuadamente.