Gobierno de Chihuahua presentó información incorrecta sobre la aportación de las presas en el estado para el Tratado de 1944

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

DOMINGO, 13, SEPTIEMBRE, 2020, 10:08 hrs.

RELACIONES EXTERIORES

CONAGUA-CLIMA

MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO DE MEXICO



La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) formulan precisiones a la información expresada ayer por el secretario de Desarrollo Rural y el director ejecutivo de la Junta Central de Aguas y Saneamiento de Chihuahua:



Es incorrecto que Chihuahua haya aportado 68% del volumen que nuestro país entrega para el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944:



• Cada cinco años, México debe entregar a Estados Unidos 2,158.6 millones de metros cúbicos (Mm3). Al río Conchos –ubicado en Chihuahua− le corresponde el 54%, es decir, 1,167.8 Mm3.



• En lo que va del ciclo 35, México ha aportado 1,786.8 Mm3, de los cuales 784.5 Mm3 corresponden al río Conchos, sólo 44% del total.



o El porcentaje aportado por ’Chihuahua’ refiriéndose al río Conchos, considera solo al quinto año del quinquenio.

o Considerando todo el ciclo 35, el río Conchos ha aportado el 44%



• Es decir, el río Conchos debería aportar aún 383.3 Mm3 para cubrir el 54%.



o El porcentaje histórico de aportación del Conchos de 1954 a 2019 es de 48.65%



Las autoridades estatales también señalaron incorrectamente que se están extrayendo 82.3 m3/s de La Boquilla.



• Hasta las 15:55 horas −tiempo local de Chihuahua− la extracción era de 0 m3/s, debido a que los manifestantes impedían toda extracción. A partir de esa hora, se logró abrir la toma a 35 m3/s, los cuales se destinan exclusivamente al Distrito de Riego 005.



Asimismo, señalaron que los ríos tributarios no han dejado de aportar agua al Tratado; aunque, solo mencionaron cinco, sin incluir al San Rodrigo.



• Sin embargo, lo que se debe recordar es que el río Conchos presenta un retraso en su aportación y por ello no se ha cumplido con el Tratado.



Por otra parte, señalaron que de las presas ’Las Vírgenes’ y ’El Granero’ se extraen 20 y 22 m3/s, respectivamente. Ambos datos son correctos, pero no dicen que fueron acordados con el gobierno estatal.



Finalmente, la Conagua invita a las autoridades de Chihuahua a no difundir información imprecisa que puede confundir a la población.