Gobierno de Chimalhuacán promueven el respeto y los límites en la familia para prevenir conductas nocivas

CHIMALHUACAN,MÉX. -Con el objetivo de inhibir conductas nocivas en el entorno familiar, durante el resguardo domiciliario, la Policía de Chimalhuacán, a través de su Departamento de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (DPSVyD), impartió la plática ’Educando a los hijos con respeto y límites’ dirigida a padres de familia.



Mediante una videoconferencia con duración de 10 minutos trató los temas: ¿Qué es un límite?, Estilos de crianza, Me siento mal porque no se educar a mis hijos e hijas, ¿Cómo poner límites firmes?, Consecuencias de no poner límites, en el contexto de la contingencia sanitaria por COVID 19.



De manera semanal, personal multidisciplinario de Prevención del Delito, en coordinación con la Dirección de Comunicación Social, crean contenido audiovisual con temas como el acoso escolar-bullying, abuso sexual Infantil, autoestima, delitos cibernéticos, a fin brindan herramientas para identificar y combatir conductas antisociales.



Cualquiera puede conocer el material, basta acceder a las plataformas digitales, están disponibles en las redes sociales oficiales, Youtube, Facebook, Twitter del Gobierno de Chimalhuacán y la Policía Municipal, igualmente las pueden encontrar en el apartado de noticias la App Seguridad Chimalhuacán para teléfonos con sistema Android.





Las actividades se suman los trabajos de atención psicológica en el Centro de Mediación Comunitaria, ubicado en barrio Fundidores; para promover la salud emocional de la ciudadanía durante la Nueva Normalidad.



La policía local pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico de emergencias 5853-6128, así como la App Seguridad Chimalhuacán, para reportar cualquier delito. El servicio es gratuito y opera las 24 horas del día.