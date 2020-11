Gobierno de Coacalco avanza en estrategias dentro de la Administración 2019-2021

* La administración municipal está trabajando día a día para tener una demarcación prospera y que siga en constante ascenso.



Este año, el Ayuntamiento mexiquense de Coacalco de Berriozábal, han realizaron trabajos de repavimentación en calles y avenidas de esta demarcación entre otros importantes aportes, como parte de las acciones contempladas por el alcalde Darwin Eslava.



Acompañado siempre por los vecinos de la zona y de la Secretaria Particular Adjunta y representante del gobierno de Coacalco ante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Jessica Vega Álvarez, donde a largo de la administración 2019-2021 se han realizado trabajos en beneficio de la comunidad.



En ese sentido, Darwin Eslava ha destacado la importancia de continuar trabajando de forma coordinada, especialmente ahora que se está viviendo la peor pandemia por el Covid 19 en los últimos 100 años.



’Hoy las condiciones nos exigen trabajar más de la mano y me da mucho gusto y le agradezco al alcalde que lo estemos haciendo de esta manera, y también por las gestiones que ha realizado’, señaló María Torres, vecina de la colonia Villa de las Flores 1a Sección (Unidad Coacalco).



Cabe mencionar, que Jessica Vega, funcionaria municipal, apuntó que se trabaja en diferentes rubros que sigan dando progreso y bienestar a los ciudadanos coacalquenses.



Cabe mencionar, que Jessica Vega, funcionaria municipal, apuntó que se trabaja en diferentes rubros que sigan dando progreso y bienestar a los ciudadanos coacalquenses.



La también Secretaria Particular Adjunta, aseguró que se siguen las instrucciones del alcalde para abatir la corrupción en la administración municipal y que Coacalco ha sido transparente en sus acciones de cara de dar buenos resultados a la población.



