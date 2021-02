Gobierno de Coacalco continúa con la ejecución de más de 100 acciones de obra pública

En Coacalco la obra pública no se detiene, muestra de ello es que actualmente se trabaja en más de 100 obras de impacto social a lo largo y ancho del municipio, informó el alcalde Darwin Eslava.



Al inaugurar la repavimentación del Boulevard Bosque Central, el Presidente Municipal resaltó que aun cuando la contingencia sanitaria continúa, el Gobierno local no para de trabajar en acciones que procuren una mejor calidad de vida para las y los coacalquenses.



’La obra pública es una prioridad de esta administración y un eje rector para lograr el bienestar de la ciudadanía, por lo que lo trabajos no se detendrán hasta consolidar el Coacalco que todos deseamos’, apuntó.



Refirió que apegados a la Agenda 2030, el Gobierno Municipal tiene claro que se debe contar con la capacidad para la planificación y la gestión participativa, integrada y sostenible de las comunidades.



Por ello, aseguró Darwin Eslava, en distintos puntos del territorio local se trabaja en la ejecución de obras de infraestructura vial, urbana y educativa, entre las que resaltan las acciones del programa ’Por un hogar digno’, encaminado a mejorar las condiciones de vida de las familias.



La repavimentación de 21 mil 276 metros cuadrados con concreto asfáltico de Boulevard Bosque Central es en beneficio directo de cerca de 10 mil habitantes.



Sin embargo, al ser una vialidad primaria que conecta la vía José López Portillo con avenida Mexiquense, el impacto es mucho mayor.



Vecinos beneficiados con esta obra agradecieron al Presidente Municipal su voluntad para atender las necesidades más demandantes de la población.



’Los vecinos de Bosques del Valle queremos agradecer la rehabilitación de esta avenida que estaba en condiciones deplorables. En Coacalco nunca habían trabajado de esta manera y hoy vemos un cambio’, afirmó Francisca García Maldonado, representante de la comunidad.



Asimismo, Jessica Vega Álvarez, Funcionaria Municipal, quien acompaño al edil en la entrega de la obra pública, aprovechó la ocasión para recordarle a la ciudadanía la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias: ’quiero pedirles a los ciudadanos: si no tienen a que salir, no salgan y, si salen, salgan con mucha precaución. Nosotros estamos haciendo, -insisto-, lo que nos corresponde para evitar el Covid-19’.



