Gobierno de Cuautitlán Izcalli cumple medidas sanitarias para regreso responsable a actividades

• Agradece apoyo y solidaridad del pueblo izcallense y aseguró se busca garantizar protección para todos



El gobierno de Cuautitlán Izcalli que encabeza Ricardo Núñez Ayala, lleva a cabo trabajos de limpieza y desinfección en los espacios públicos del Municipio, bajo la responsabilidad directa del Director General de Administración, Rodrigo Ortiz Camacho.



En coordinación con personal de protección civil y bomberos; así como del sindicato de trabajadores del Ayuntamiento, el servidor público resaltó que se cumple con los protocolos necesarios de seguridad sanitaria para un regreso sano a las actividades que, emiten las autoridades federales asi como el gobierno del estado de México.

n entrevista, Ortíz Camacho explicó que se han dado a la tarea de limpiar y sanitizar los espacios públicos, y también las áreas comunes para que los servidores públicos del ayuntamiento realicen sus labores en las mejores condiciones de higiene y protección para beneficio y seguridad de ellos mismos y de los izcallenses.



Rodrigo Ortíz, comentó que se reunió con el líder del sindicato de trabajadores del Municipio de Cuautitlán Izcalli, Roberto Villavicencio Arteaga, para garantizar que el personal regrese a laborar en las condiciones necesarias y con todas las normas establecidas.



Expuso que en esta nueva normalidad, se buscan acuerdos que garanticen la protección no solo de la población sino también de los trabajadores para seguir cumpliéndole a los izcallenses.



Resaltó que continúan con los trabajos de limpieza y desinfección en espacios públicos o áreas comunes, en Cuautitlán Izcalli, con medidas estrictas de protección que eviten la propagación del COVID-19, como son: Respetar el uso parcial de la capacidad del aforo, como lo ordena el semáforo actual, usar cubrebocas, mantener la distancia de 1.5 metros entre personas, y evitar salir de casa, en la medida de lo posible.



Asimismo, mencionó que, en lo posible, se colocaran en puntos estratégicos despachadores de gel y habrá tomadores de la temperatura, para dar una mayor seguridad a un regreso sano de actividades.



Apunto que los afores en parques y jardines, no podrán ser de más del 30 por ciento, porque hay que garantizar la sana distancia, y aún cuando se realicen actividades deportivas, se tendrá que usar el cubrebocas y, si es posible, el uso de la mascarilla.



’El gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli, invita a los habitantes de la demarcación a tener un regreso responsable y seguro a sus actividades, y agradece el apoyo y solidaridad del pueblo izcallense. Estamos atendiendo con responsabilidad esta situación y que sea lo más sencillo; pero, a la vez lo más seguro para todos’, afirmó.



Tras reconocer nuevamente el arduo trabajo del personal de protección civil y de los bomberos en estos trabajos de limpieza y de sanitización, el director general Administrativo de Cuautitlán Izcalli, remarcó que ’hay un compromiso con la ciudadanía y lo vamos a cumplir’.



Por último, el funcionario dijo que el gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli, que preside Ricardo Núñez Ayala, en cumplimiento con las medidas de prevención que evitan la propagación del COVID-19, emitidas por los gobiernos Federal y del Estado de México, y con el propósito de proteger a los izcallense, no bajaran los brazos con los trabajos de limpieza y desinfección de los espacios públicos y áreas comunes.