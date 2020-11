Gobierno de Ecatepec anuncia que no permitirá la reapertura de negocios dedicados a la venta de alcohol

Ecatepec, Méx., a 3 de noviembre del 2020.- El gobierno de Ecatepec informó que no existen condiciones sanitarias para permitir la reapertura de bares, cantinas y centros nocturnos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, debido al repunte en el número de contagios de Covid-19, por lo cual se analiza la posibilidad de regresar a Semáforo Rojo en los próximos días.



Ante el bloqueo que llevan a cabo dueños de giros rojos y simpatizantes priístas, allegados al ex gobernador Eruviel Ávila, en el cruce de la Avenida Central y Adolfo López Mateos (R1), las autoridades municipales informaron que, no están en contra de las actividades comerciales en el municipio, pero la concentración de personas y la venta de alcohol representan una situación de alto riesgo para la salud de las personas.



Durante la pandemia que inició en marzo pasado, el gobierno de Ecatepec ha suspendido 196 establecimientos, entre centros nocturnos, bares y chelerías, por la venta de bebidas alcohólicas a pesar de las restricciones recomendadas por autoridades de salud de los gobiernos federal y estatal.



Además de que en muchos casos los sitios carecían de las autorizaciones correspondientes para operar y encargados y clientes no cumplían con las medidas sanitarias básicas, como la sana distancia.



Como parte del Plan Ehécatl, que contiene 30 acciones para mitigar los efectos de la pandemia en el municipio, el gobierno local mantiene operativos permanentes para verificar que los establecimientos cumplan con las medidas de sana distancia y la prohibición de venta de alcohol.



Esta medida se adoptó para prevenir un aumento en los casos de violencia intrafamiliar reportados durante el confinamiento.



El gobierno de Ecatepec reiteró que la reapertura de los citados establecimientos ocurrirá cuando haya condiciones para ello, toda vez que aún existe alto riesgo de contagios en lugares cerrados.



Igualmente expresó que se respeta el derecho de los particulares a manifestarse dentro de la ley, aunque lo primordial es salvaguardar la salud de todos los ecatepenses.



Se informó que los negocios dedicados a la venta de alimentos no tienen ningún impedimento para funcionar dentro del municipio, siempre y cuando respeten el aforo permitido por las autoridades de salud y las medidas sanitarias correspondientes.



No así en el caso de aquellos cuyo giro es la venta de bebidas alcohólicas, cuyo funcionamiento seguirá restringido.



El gobierno local aclaró que es mentira que en la gaceta oficial se señale que esta permitido la apertura de estos giros rojos.



Hay que destacar que, actualmente Ecatepec ocupa a nivel estado el primer lugar en decesos y contagios por Covid 19, y esta a punto de regresar al semáforo Rojo en los próximos días.