Gobierno de Ecatepec autoriza cambio de giro de bares y cantinas para que puedan reabrir

Ecatepec, Méx., a 27 de agosto del 2020.- Establecimientos como bares, cantinas o similares con venta de bebidas alcohólicas de Ecatepec podrán cambiar de giro a restaurantes, con el objetivo de reactivar el comercio local y evitar que estas unidades económicas sigan cerradas debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19.



El alcalde Fernando Vilchis Contreras y la Dirección de Desarrollo Económico de Ecatepec firmaron un convenio con la empresa Hooters de México S. A. de C. V., con el que se modifica temporalmente la licencia de funcionamiento de su sucursal en el municipio, para poder operar durante la contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2.



Se planea que 50 establecimientos de este tipo podrían realizar el cambio de giro para poder reabrir sus puertas.



La medida contempla el cambio provisional de la licencia de funcionamiento de dicha unidad económica de bar, cantina o centro botanero a restaurante sin venta de alcohol o similares, lo que le permitirá reanudar labores bajo los lineamientos establecidos de prevención, higiene y responsabilidad social para disminuir el número de contagios.



El acuerdo con la citada empresa entró en vigor este 27 de agosto y será vigente hasta que las autoridades competentes en la materia, tanto federales, estatales y municipales, avalen el paso a verde en el semáforo epidemiológico que rige la apertura y condiciones de ejecución de las actividades económicas y sociales de la localidad mexiquense.



Este primer acuerdo firmado abre las puertas para que establecimientos con giros comerciales similares puedan ser beneficiados con las mismas facilidades administrativas temporales.



Hasta ahora se prevé realizar este procedimiento con por lo menos 50 comercios más, quienes dejarán de vender bebidas alcohólicas para ofertar exclusivamente productos como alimentos, botanas o comida rápida.



La Dirección de Desarrollo Económico de Ecatepec, informó que este nuevo giro que adoptó la empresa le impide vender bebidas alcohólicas de cualquier tipo y en cualquier modalidad, por lo que se deberá limitar a la venta de alimentos y bebidas no embriagantes.



Agregó que además el establecimiento debe respetar medidas de operación internas como la desinfección constante del lugar, revisión de la salud de los empleados, fomentar la sana distancia, proporcionar gel antibacterial a los clientes y operar al 30% de su capacidad, entre otras.



Añadió que personal de la Dirección realizará de manera constante inspecciones al establecimiento, ubicado en la plaza comercial Las Américas, para constatar que respete el acuerdo y en caso de incurrir en alguna anomalía tendrá que volver a suspender sus actividades para procurar la salud de los clientes.



Por disposición oficial, desde el pasado 31 de marzo las unidades económicas de giros considerados como no esenciales suspendieron actividades, como una medida para detener la propagación del Covid-19.



Entre los establecimientos restringidos por esta medida están aquellos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en sus diferentes presentaciones, por lo que el cambio temporal de giro permitirá que las unidades económicas se adapten y puedan retomar actividades.



En Ecatepec existen más de 77 mil 850 unidades económicas, cuya actividad representa el 8.9% de la participación total del Estado de México, colocando al municipio en la cuarta economía más importante de la entidad.