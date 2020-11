Gobierno de Ecatepec crea servicio gratuito de defensoria pública para mujeres

ECATEPEC, Méx.- 23 noviembre 2020. Ecatepec es el primer municipio del Estado de México que cuenta con una Defensoría Pública para Mujeres Ecatepenses, la cual brinda servicio legal gratuito en temas de divorcios, pensiones alimenticias, trámites de guardia y custodia, reconocimiento de paternidad y apoyo a la población LGBTTTIQ para cambio de su identidad y el derecho a contraer matrimonio.



’La violencia muchas veces no es denunciada y una de las principales causas es que nuestras mujeres no realizan esta actividad derivado de que históricamente hubo una desatención por parte de las autoridades, (también) por desconocimiento y sobre todo porque no tienen acceso, no tienen la posibilidad económica de pagar un abogado o alguna persona que las represente’, aseguró el alcalde Fernando Vilchis Contreras.



Agregó: ’Uno de los principales escenarios para erradicar la violencia, es bien sabido, es la denuncia. Es algo que finalmente se requiere para que se puedan desencadenar todos los mecanismos legales para poder lograr procesos adecuados’.



Vilchis Contreras y su esposa Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta honoraria del DIF municipal, inauguraron la Defensoría Pública para Mujeres Ecatepenses, con sede en el Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (Immig), ubicado en las inmediaciones del primer cuadro de Ecatepec.



Grisel Barrientos González, titular del Immig, afirmó que el respaldo de Vilchis Contreras es de suma importancia para implementar acciones a favor de las mujeres, pues la Defensoría Pública permitirá que cuenten con un abogado particular y los delitos sean denunciados ante las instancias correspondientes, además de que recibirán asesoría y representación legal en materia de lo familiar.



’Nuevamente Ecatepec se posiciona como el primer municipio que cuenta con una Defensoría Pública para la mujer, donde se prioriza darles la atención de calidad, el acompañamiento necesario y la representación legal para velar por sus intereses’, dijo.



Reiteró que el Immig acompañará a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia y durante este año otorgó 600 asesorías jurídicas, aunque con la Defensoría Pública ya no será sólo asesoría, sino representación legal; ’que sepan todas que no están solas’, expresó.



Antonieta Ortiz Torres, habitante de la colonia Ampliación Tulpetlac, fue una de las primeras beneficiarias de la Defensoría Pública, a la que se acercó para saber cómo tramitar la pensión laboral de su esposo recientemente fallecido.



’Mis papeles ya están en proceso, ya entraron al juzgado. Hay que esperar la sentencia nada más, pero la verdad estoy asombrada que me ayudaron muy rápido, pensé que iba a ser más tiempo y estoy sorprendida de la ayuda’, mencionó.



Relató que un abogado particular ’me cobraba 20 mil pesos y eso empezando los trámites y después cobrar más dinero. Yo dije ¿de dónde?, la verdad no tengo. Perdí las esperanzas de cobrar mi pensión porque no tenía ese recurso e ir a los juzgados me traían vuelta y vuelta, que venga mañana, que venga después, que falta este papel. Y la verdad estoy sorprendida, muy agradecida. Muchas gracias al presidente municipal Fernando Vilchis que nos está ayudando con este apoyo para las mujeres que no tenemos los recursos necesarios’.